Pesca deportiva: la renovación de la licencia en Santa Fe ahora se realiza de manera 100 % digital

El cambio elimina el uso de carnets físicos y simplifica tanto los controles como la gestión administrativa del permiso. Cómo tramitarlo.

11 de enero 2026 · 17:18hs
La provincia de Santa Fe habilitó por primera vez la renovación digital de las licencias de pesca deportiva, un cambio que elimina el uso de carnets físicos y simplifica tanto los controles como la gestión administrativa del permiso.

Las licencias de pesca deportiva emitidas en la provincia tienen vencimiento el 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha en que se haya realizado el trámite, por lo que deben renovarse anualmente para continuar con la actividad de manera legal. El permiso habilita la pesca recreativa en territorio santafesino y, desde diciembre de 2025, cuenta con un sistema de reciprocidad con las provincias del Litoral, lo que permite practicar pesca deportiva también en Entre Ríos, Chaco y Corrientes, aunque en esta última únicamente en aguas compartidas.

El trámite se realiza de forma online a través del sitio https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca

Una vez completado el formulario y efectuado el pago, el carnet digital es enviado por correo electrónico y tiene plena validez legal para su presentación ante controles.

Pesca comercial

La pesca comercial en la provincia se encuentra regulada por la Resolución Nº 332/2025, que fija para los meses de enero, febrero y marzo de 2026 un cupo máximo de captura de 900 toneladas, en concordancia con la normativa vigente en la provincia de Entre Ríos. Además, ambas jurisdicciones acordaron la suspensión de la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero, como medida de preservación del recurso.

Por otra parte, se mantienen restricciones permanentes para determinadas especies. En el caso del dorado, solo está permitida la pesca deportiva bajo la modalidad de devolución obligatoria, mientras que la pesca de pacú y manguruyú se encuentra prohibida en todas sus formas.

Desde el área ambiental provincial se recuerda la necesidad de contar con la licencia correspondiente y de respetar la normativa vigente, en el marco de una gestión sostenible de la actividad pesquera.

