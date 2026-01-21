Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

En la sede de AFA se debatirán fondos y derechos de TV del Ascenso, un tema estratégico para clubes de Primera Nacional como Colón.

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

La Asociación del Fútbol Argentino encabezará este miércoles una reunión determinante para el futuro económico del fútbol de Ascenso. Colón, como integrante de la Primera Nacional, seguirá de cerca un encuentro que puede incidir de manera directa en su planificación institucional y deportiva de cara a la temporada 2026.

Desde las 16, la sede de la AFA en la calle Viamonte será escenario de una jornada informativa con dirigentes de Primera Nacional, Primera B, Primera C y Federal A. Allí se comunicarán los montos que percibirá cada club durante la temporada, un punto central para la organización financiera de las instituciones.

LEER MÁS: Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Colón, con presencia dirigencial

Colón, con presencia dirigencial

En representación del Sabalero estará Alejandro Bonazzola, vicepresidente tercero del Club Atlético Colón, quien participará del encuentro junto a los máximos dirigentes del Ascenso. La presencia institucional refleja la importancia que el club le asigna a decisiones que impactan en su funcionamiento diario.

Otro de los temas centrales será la discusión sobre los derechos de transmisión televisiva. La AFA avanzará en la definición de las empresas encargadas de televisar los partidos del Ascenso, una cuestión clave para garantizar ingresos, visibilidad y proyección para los clubes. La reunión se da en un contexto marcado por la reciente reprogramación del inicio de la Primera Nacional y la Primera B, que finalmente comenzarán el 14 de febrero de 2026. La medida respondió a cuestiones organizativas y obligó a los clubes a ajustar su planificación.

Medrán, tajante sobre la salida de Pulga en Colón y lo que falta para completar el plantel

Cano marcó y dejó un mensaje claro: "Colón es un club que debe estar en Primera"

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de la Plata con un auspicioso triunfo ante Miramar Misiones

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

