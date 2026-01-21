Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

En la sede de AFA se debatirán fondos y derechos de TV del Ascenso, un tema estratégico para clubes de Primera Nacional como Colón.

La Asociación del Fútbol Argentino encabezará este miércoles una reunión determinante para el futuro económico del fútbol de Ascenso. Colón , como integrante de la Primera Nacional, seguirá de cerca un encuentro que puede incidir de manera directa en su planificación institucional y deportiva de cara a la temporada 2026.

Desde las 16, la sede de la AFA en la calle Viamonte será escenario de una jornada informativa con dirigentes de Primera Nacional, Primera B, Primera C y Federal A . Allí se comunicarán los montos que percibirá cada club durante la temporada , un punto central para la organización financiera de las instituciones.

Colón, con presencia dirigencial

En representación del Sabalero estará Alejandro Bonazzola, vicepresidente tercero del Club Atlético Colón, quien participará del encuentro junto a los máximos dirigentes del Ascenso. La presencia institucional refleja la importancia que el club le asigna a decisiones que impactan en su funcionamiento diario.

Otro de los temas centrales será la discusión sobre los derechos de transmisión televisiva. La AFA avanzará en la definición de las empresas encargadas de televisar los partidos del Ascenso, una cuestión clave para garantizar ingresos, visibilidad y proyección para los clubes. La reunión se da en un contexto marcado por la reciente reprogramación del inicio de la Primera Nacional y la Primera B, que finalmente comenzarán el 14 de febrero de 2026. La medida respondió a cuestiones organizativas y obligó a los clubes a ajustar su planificación.