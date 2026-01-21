Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Desde su rol en Reserva e Inferiores, Alejandro Russo explicó el trabajo diario en el predio, la unificación de criterios y la apuesta por la formación.

A partir del recambio dirigencial en Colón , el área formativa comenzó a ocupar un rol estratégico dentro del proyecto deportivo. En ese contexto, Alejandro Russo , actual director técnico de la Reserva y coordinador de Inferiores , brindó definiciones clave en diálogo con Radio Gol , donde trazó un diagnóstico profundo sobre el presente y el rumbo elegido.

Lejos de una presentación formal, la llegada de Russo se dio en un contexto de reconstrucción institucional. El entrenador eligió involucrarse de lleno desde el primer día y lo dejó en claro al describir su rutina: “Estoy viviendo en el club 24/7” , una frase que resume el nivel de compromiso con el proceso que se puso en marcha.

Ese involucramiento no se limita al campo de juego. Russo advirtió cambios estructurales que acompañan el nuevo ciclo: mejoras en infraestructura, orden interno y una dirigencia presente en el día a día. “Veo crecimiento de todo tipo, en las ganas de hacer y en la necesidad de que Colón vuelva al lugar que merece”, sostuvo, marcando una línea conceptual que atraviesa a toda el área deportiva.

El rol de Colotto y una conducción compartida

La figura de Diego Colotto, director deportivo, fue clave para su desembarco. Ambos comparten una historia común de formación en Estudiantes y una mirada similar sobre el fútbol formativo. Russo explicó que esa afinidad facilitó el acuerdo y la definición de funciones: Reserva e Inferiores bajo una misma conducción, pero con estructura.

En ese esquema aparece Fernando Nogara, coordinador deportivo, como pieza complementaria. Mientras Russo conduce en el campo, Nogara articula el trabajo general, garantizando continuidad y seguimiento. La idea, según el propio DT, es evitar compartimentos estancos y sostener una organización funcional, incluso cuando las tareas se superponen.

Una sola idea desde Primera hasta juveniles

Uno de los ejes centrales del proyecto es la alineación conceptual con el plantel profesional. Russo mantiene contacto diario con el cuerpo técnico de Primera, comparte espacios y debate criterios. El objetivo es claro: bajar una única línea futbolística.

En ese sentido, remarcó que el salto de un juvenil no debe ser traumático. El jugador que sube tiene que encontrar un contexto conocido, tanto en lo táctico como en lo humano. Por eso, el trabajo en Reserva y en Inferiores apunta a preparar al futbolista en todos los planos: técnico, físico, mental y competitivo.

Russo fue enfático al abordar uno de los errores más comunes en los procesos formativos: la urgencia. Para el DT, no se puede acelerar al juvenil ni cargarlo con la obligación de ser salvador, especialmente en clubes grandes y en contextos complejos. El actual plantel de Reserva responde a esa lógica: un mix de experiencia y juventud, donde los referentes sostienen al equipo y los más chicos aportan energía y crecimiento progresivo. La competencia interna y el roce con jugadores de mayor recorrido aparecen como herramientas clave para elevar el nivel.

El valor de la región y el respaldo institucional para Alejandro Russo

Con experiencia previa en divisiones formativas, Russo conoce el potencial de la región Santa Fe–Córdoba, a la que definió como una zona históricamente rica en talento. Para él, el desafío no es detectar jugadores, sino potenciar lo que ya existe con planificación y coherencia. Ese trabajo, remarcó, hoy encuentra respaldo en la gestión actual. Destacó la presencia cotidiana de José Alonso, la regularización de situaciones económicas, la mejora en gimnasios, pensión y espacios comunes.

Dentro del trabajo formativo, Russo hizo especial hincapié en el acompañamiento integral de los futbolistas que el año pasado tuvieron participación en Primera División y que hoy transitan la Reserva, una situación habitual pero sensible en cualquier proceso de reconstrucción deportiva. Explicó que el club fortaleció los espacios de diálogo y contención. “Hay diálogo permanente y dos psicólogas que trabajan con los jugadores que estuvieron en Primera y hoy les toca estar en Reserva”, detalló en Radio Gol, al tiempo que reconoció que “no es fácil para esos chicos atravesar tantos cambios en poco tiempo”.

Lejos de dramatizar la situación, Russo remarcó que el objetivo es prepararlos para el futuro inmediato. “Ellos tienen que estar listos para cuando les toque entrar, y seguramente lo harán en un contexto diferente al que tuvieron el año pasado”, afirmó, destacando que el crecimiento del entorno también es parte del proceso formativo.