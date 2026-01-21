Uno Santa Fe | Colón | Alejandro Russo

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Desde su rol en Reserva e Inferiores, Alejandro Russo explicó el trabajo diario en el predio, la unificación de criterios y la apuesta por la formación.

21 de enero 2026 · 09:47hs
Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

A partir del recambio dirigencial en Colón, el área formativa comenzó a ocupar un rol estratégico dentro del proyecto deportivo. En ese contexto, Alejandro Russo, actual director técnico de la Reserva y coordinador de Inferiores, brindó definiciones clave en diálogo con Radio Gol, donde trazó un diagnóstico profundo sobre el presente y el rumbo elegido.

Lejos de una presentación formal, la llegada de Russo se dio en un contexto de reconstrucción institucional. El entrenador eligió involucrarse de lleno desde el primer día y lo dejó en claro al describir su rutina: “Estoy viviendo en el club 24/7”, una frase que resume el nivel de compromiso con el proceso que se puso en marcha.

Ese involucramiento no se limita al campo de juego. Russo advirtió cambios estructurales que acompañan el nuevo ciclo: mejoras en infraestructura, orden interno y una dirigencia presente en el día a día. “Veo crecimiento de todo tipo, en las ganas de hacer y en la necesidad de que Colón vuelva al lugar que merece”, sostuvo, marcando una línea conceptual que atraviesa a toda el área deportiva.

LEER MÁS: La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

El rol de Colotto y una conducción compartida

La figura de Diego Colotto, director deportivo, fue clave para su desembarco. Ambos comparten una historia común de formación en Estudiantes y una mirada similar sobre el fútbol formativo. Russo explicó que esa afinidad facilitó el acuerdo y la definición de funciones: Reserva e Inferiores bajo una misma conducción, pero con estructura.

En ese esquema aparece Fernando Nogara, coordinador deportivo, como pieza complementaria. Mientras Russo conduce en el campo, Nogara articula el trabajo general, garantizando continuidad y seguimiento. La idea, según el propio DT, es evitar compartimentos estancos y sostener una organización funcional, incluso cuando las tareas se superponen.

Una sola idea desde Primera hasta juveniles

Uno de los ejes centrales del proyecto es la alineación conceptual con el plantel profesional. Russo mantiene contacto diario con el cuerpo técnico de Primera, comparte espacios y debate criterios. El objetivo es claro: bajar una única línea futbolística.

En ese sentido, remarcó que el salto de un juvenil no debe ser traumático. El jugador que sube tiene que encontrar un contexto conocido, tanto en lo táctico como en lo humano. Por eso, el trabajo en Reserva y en Inferiores apunta a preparar al futbolista en todos los planos: técnico, físico, mental y competitivo.

Russo fue enfático al abordar uno de los errores más comunes en los procesos formativos: la urgencia. Para el DT, no se puede acelerar al juvenil ni cargarlo con la obligación de ser salvador, especialmente en clubes grandes y en contextos complejos. El actual plantel de Reserva responde a esa lógica: un mix de experiencia y juventud, donde los referentes sostienen al equipo y los más chicos aportan energía y crecimiento progresivo. La competencia interna y el roce con jugadores de mayor recorrido aparecen como herramientas clave para elevar el nivel.

LEER MÁS: Fernando Nogara se suma a Colón para trabajar junto a Alejandro Russo

El valor de la región y el respaldo institucional para Alejandro Russo

Con experiencia previa en divisiones formativas, Russo conoce el potencial de la región Santa Fe–Córdoba, a la que definió como una zona históricamente rica en talento. Para él, el desafío no es detectar jugadores, sino potenciar lo que ya existe con planificación y coherencia. Ese trabajo, remarcó, hoy encuentra respaldo en la gestión actual. Destacó la presencia cotidiana de José Alonso, la regularización de situaciones económicas, la mejora en gimnasios, pensión y espacios comunes.

Dentro del trabajo formativo, Russo hizo especial hincapié en el acompañamiento integral de los futbolistas que el año pasado tuvieron participación en Primera División y que hoy transitan la Reserva, una situación habitual pero sensible en cualquier proceso de reconstrucción deportiva. Explicó que el club fortaleció los espacios de diálogo y contención. “Hay diálogo permanente y dos psicólogas que trabajan con los jugadores que estuvieron en Primera y hoy les toca estar en Reserva”, detalló en Radio Gol, al tiempo que reconoció que “no es fácil para esos chicos atravesar tantos cambios en poco tiempo”.

LEER MÁS: Colón apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa Diego Colotto

Lejos de dramatizar la situación, Russo remarcó que el objetivo es prepararlos para el futuro inmediato. “Ellos tienen que estar listos para cuando les toque entrar, y seguramente lo harán en un contexto diferente al que tuvieron el año pasado”, afirmó, destacando que el crecimiento del entorno también es parte del proceso formativo.

Alejandro Russo Colón Colotto
Noticias relacionadas
colon, atento a una cumbre en afa que define ingresos y tv del futbol de ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

colon volvio a sonreir en el roque otrino y corto una racha adversa ante santa paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

lertora y un regreso con ilusion en colon: contento de volver a vestir esta camiseta

Lértora y un regreso con ilusión en Colón: "Contento de volver a vestir esta camiseta"

medran, tajante sobre la salida de pulga en colon y lo que falta para completar el plantel

Medrán, tajante sobre la salida de Pulga en Colón y lo que falta para completar el plantel

Lo último

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Último Momento
Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Ovación
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"