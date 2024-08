Colón busca en el mercado al reemplazo del lesionado Lago ante la insistencia de De Paoli

El DT de Colón, Rodolfo De Paoli, habla con la dirigencia en busca del reemplazo del lesionado Ignacio Lago, pero el escenario no es auspicioso en lo económico

Por la grave lesión de Ignacio Lago , Colón tiene habilitado sumar un reemplazo hasta el 31 de agosto, cuando cierra el libro de pases en la Liga Profesional. Un detalle no menor, ya que se trata del mejor jugador y goleador, por lo que no sorprende que Rodolfo De Paoli lo haya enfatizado en su presentación.

Forestello no toca nada para recibir a Colón

En estos días el técnico habría estado hablando mucho con la dirigencia e insistiría con la necesidad de sumar un jugador para esa posicisión, ya que lo preocupa en cierta medida. Si bien tiene alternativas ahí como Nicolás Delgadillo, la relevancia de Nacho era muy marcada y su baja puede sentirse.

• LEER MÁS: Los juveniles de Colón que volvieron al plantel principal con la llegada de Rodo De Paoli

Lo económico, el gran problema para Colón

Fue así como rápidamente surgió la chance de Gastón Novero, actualmente en Chaco For Ever. Un nombre que surgió durante el receso y a quien el nuevo técnico conoce de su paso por Patronato. Sin embargo, no sería finalmente el apuntado, sino que se buscaría más bien en Primera División.

Ignacio lago.jpg Colón puede sumar un reemplazante por la grave lesión de Ignacio Lago.

Un jugador que no está siendo titular y que pueda bajar para encontrar rodaje. Desde ya, esto asoma como lo más complicado, porque además los sueldos son otro tema a contemplar. Esto quedó claro cuando incluso Iván Delfino era el entrenador, ya que apenas si la comisión pudo cerrar a Genaro Rossi y Oscar Garrido en el filo de que expire el libro de pases.

• LEER MÁS: José Neris será considerado en Colón para el partido ante Gimnasia y Tiro

Pero sabiendo que existe la posibilidad, De Paoli la quiere aprovechar y estaría sondeando a conocidos. Habrá que ver si pueden darse novedades en los próximos días, pero desde ya es una premisa más que compleja.