Colón busca un arquero y la prioridad es Darío Sand

Por expreso pedido de Ezequiel Medrán, la dirigencia de Colón buscará avanzar para sumar un arquero y el apuntado es Darío Sand

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 11:53hs
El arquero Darío Sand sería el apuntado por el DT de Colón Ezequiel Medrán.

El arquero Darío Sand sería el apuntado por el DT de Colón Ezequiel Medrán.

Son muchos los refuerzos que se sumarán al plantel de Colón para afrontar el 2026. El DT Ezequiel Medrán pretende un equipo nuevo y sumar jugadores en todas las posiciones.

Colón busca un arquero

Y es por eso, que pese a contar con dos arqueros con contrato vigente como Tomás Giménez y Tomás Paredes, el entrenador busca un arquero que llegue para ser titular.

Se dice que la prioridad para el entrenador tiene nombre y apellido: Darío Sand. El experimentado arquero de 37 años que hace cuatro temporadas ataja en San Martín de Tucumán.

Sand se sumó al Ciruja a principios del 2022 siendo titular a lo largo de estos cuatro años. De hecho, tiene contrato hasta diciembre del 2027 con el equipo tucumano.

LEER MÁS: Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

No obstante, el arquero tendría intenciones de cambiar de equipo y lo seduce la posibilidad de sumarse a Colón, pero para que eso ocurra la nueva dirigencia tendrá que sentarse con sus pares de San Martín de Tucumán.

Este año, Sand fue titular en 34 de los 35 partidos que disputó San Martín de Tucumán y mantuvo la valla invicta en 16 encuentros.

Otro de los nombres que se había mencionado era el de Federico Abadía, quien atajó este año en Gimnasia y Tiro de Salto, finalizando su contrato en diciembre.

