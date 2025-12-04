Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán analiza distintas alternativas para reforzar el plantel y uno de los nombres apuntados es el de un volante de Talleres

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 10:22hs
El volante de Talleres Santiago Puzzo está en la mira de Colón.

El volante de Talleres Santiago Puzzo está en la mira de Colón.

El presidente de Colón José Alonso asumió la presidencia de manera formal este miércoles, pero desde hace algunos días que viene dialogando de forma permanente con el entrenador Ezequiel Medrán.

Pero además, Alonso aguarda por la llegada de Diego Colotto quien será el director deportivo y el martes estará arribando a Santa Fe para asumir sus funciones.

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Se sabe que entre 12 y 15 serán los refuerzos que se sumen, dado que Medrán dejó en claro que la mayoría de los futbolistas son prescindibles.

Así las cosas, el DT pretende un equipo nuevo, apostando por mayor juventud y priorizando el aspecto físico y la dinámica. Por lo cual, los jugadores de mayor experiencia no encajan en su proyecto.

Lo cierto es que Medrán tiene varios jugadores apuntados para que lleguen a Colón. Y uno de ellos es el volante de Talleres Santiago Puzzo.

LEER MÁS: Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: "No le damos la llave a nadie"

El jugador de 19 años fue adquirido por la T a comienzos del 2025 luego de un paso por Quilmes en donde jugó 28 partidos y marcó un gol. Además Puzzo es integrante del seleccionado Sub 20 de Paraguay.

La dirigencia de Talleres adquirió el 60% de su ficha y el jugador firmó contrato hasta 2029. Formó parte del equipo de Reserva y tuvo algunas convocatorias en el equipo de Primera, sin llegar a debutar en la máxima categoría.

Lo cierto es que su futuro estaría lejos de Talleres y es allí en donde aparece el interés de Colón. Sin embargo, Puzzo estaría también en la mira de Ferro y Deportivo Morón y de un equipo de Primera División.

Colón Talleres
Noticias relacionadas
guillermo ortiz, cerca de dejar colon tras un acuerdo con la entrante comision directiva de jose alonso

Guillermo Ortiz, cerca de dejar Colón tras un acuerdo con la entrante comisión directiva de José Alonso

Victor godano finaliza su paso por la presidencia de Colón, comienza oficialmente José Alonso

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

pelota parada: el plantel de colon sigue adelante con su medida de fuerza

Pelota parada: el plantel de Colón sigue adelante con su medida de fuerza

colon define su identidad: que lugar tendran los historicos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Lo último

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Último Momento
Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"