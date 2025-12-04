El entrenador de Colón Ezequiel Medrán analiza distintas alternativas para reforzar el plantel y uno de los nombres apuntados es el de un volante de Talleres

El volante de Talleres Santiago Puzzo está en la mira de Colón.

El presidente de Colón José Alonso asumió la presidencia de manera formal este miércoles , pero desde hace algunos días que viene dialogando de forma permanente con el entrenador Ezequiel Medrán.

Pero además, Alonso aguarda por la llegada de Diego Colotto quien será el director deportivo y el martes estará arribando a Santa Fe para asumir sus funciones.

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Se sabe que entre 12 y 15 serán los refuerzos que se sumen, dado que Medrán dejó en claro que la mayoría de los futbolistas son prescindibles.

Así las cosas, el DT pretende un equipo nuevo, apostando por mayor juventud y priorizando el aspecto físico y la dinámica. Por lo cual, los jugadores de mayor experiencia no encajan en su proyecto.

Lo cierto es que Medrán tiene varios jugadores apuntados para que lleguen a Colón. Y uno de ellos es el volante de Talleres Santiago Puzzo.

El jugador de 19 años fue adquirido por la T a comienzos del 2025 luego de un paso por Quilmes en donde jugó 28 partidos y marcó un gol. Además Puzzo es integrante del seleccionado Sub 20 de Paraguay.

La dirigencia de Talleres adquirió el 60% de su ficha y el jugador firmó contrato hasta 2029. Formó parte del equipo de Reserva y tuvo algunas convocatorias en el equipo de Primera, sin llegar a debutar en la máxima categoría.

Lo cierto es que su futuro estaría lejos de Talleres y es allí en donde aparece el interés de Colón. Sin embargo, Puzzo estaría también en la mira de Ferro y Deportivo Morón y de un equipo de Primera División.