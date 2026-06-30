Colón busca un goleador y surgió una nueva alternativa para reforzar el ataque

Descartados los nombres de Herrera y Nasta, en Colón surgieron otras opciones. Y un nombre que se suma es el Nicolás Reiniero

Colón tiene en el radar al delantero Nicolás Reniero que juega en Deportivo Lugo de España.

Las gestiones para sumar un goleador resultaron complicadas. Y es que la dirigencia de Colón negoció con Jonathan Herrera y Bruno Nasta, pero no pudo cerrar la llegada de ninguno.

En consecuencia, el director deportivo Diego Colotto comenzó a manejar otras opciones . Este martes surgió el nombre de Leandro Garate, centrodelantero cuyo pase pertenece a Huracán, pero que viene de jugar en el AEL Larissa de Grecia.

En el Globo no será tenido en cuenta y es por eso que están dispuestos a cederlo nuevamente a préstamo. No obstante, no es el único nombre que está arriba de la mesa.

Dado que el otro delantero por el cual Colón inició conversaciones es Nicolás Reniero. El futbolista de 31 años juega en el Deportivo Lugo, que milita en la tercera categoría del fútbol español.

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Claramente el nivel de Reniero fue de mayor a menor, dado que jugó en San Lorenzo, Racing, Tigre y Argentinos, para luego sumarse al club español, en donde tiene contrato hasta junio del 2027.

Reniero se incorporó a Deportivo Lugo en enero del 2025 y lleva disputados 45 partidos, en donde anotó 11 goles y brindó cuatro asistencias.

Por estas horas, Reniero es una opción para sumarse al plantel sabalero. Se dice que incluso ya tendría una oferta por parte de Colón y habrá que esperar las próximas horas para saber cómo siguen las negociaciones.