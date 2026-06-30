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Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Tras las negativas de Jonathan Herrera y Bruno Nasta, el Sabalero reorientó la búsqueda de un centrodelantero. El atacante de Huracán, que viene de jugar en Grecia, asoma como una de las alternativas más firmes para potenciar la ofensiva.

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 12:34hs
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Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

El mercado de pases obligó a Colón a modificar sobre la marcha su hoja de ruta. Después de quedarse sin Jonathan Herrera, quien continuará su carrera en Defensa y Justicia, y con Bruno Nasta cada vez más lejos por su decisión de permanecer en San Miguel, la dirigencia rojinegra volvió a mover fichas y puso la mira en Leandro Garate.

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El delantero de 32 años pertenece a Huracán y la posibilidad que se analiza es incorporarlo a préstamo, en una negociación que recién comienza pero que ya posiciona al atacante como uno de los principales candidatos para transformarse en el nuevo centrodelantero del equipo de Ezequiel Medrán. La información fue brindada por el periodista Brian Borra de Sol Play FM 91.5.

Un goleador con recorrido en el que piensa Colón

Garate acumula una extensa carrera tanto en el fútbol argentino como en el exterior. En total disputó 268 partidos oficiales, convirtió 78 goles y entregó 22 asistencias, números que reflejan una trayectoria consolidada como hombre de área.

Su mejor versión apareció en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Unión Española entre 2022 y 2023. Allí marcó 33 goles en 71 encuentros, transformándose en uno de los delanteros más efectivos de la liga trasandina.

También dejó buenos registros en Coquimbo Unido, Barnechea y Arsenal de Sarandí, además de pasos por Tigre, Brown de Adrogué, Banfield y el propio Huracán.

Su último paso fue en Grecia

Durante la última temporada jugó para el AEL Larisa, en la Superliga griega. Allí participó en 33 partidos oficiales entre torneo y copa, acumuló más de 1.350 minutos y convirtió cuatro goles.

Si bien los números estuvieron lejos de los que mostró en Chile, mantuvo continuidad en una competencia exigente y llega con ritmo de competencia.

La prioridad sigue siendo el "9"

En Colón consideran indispensable sumar un delantero de referencia para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.

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Con Franco García ya incorporado como primera cara nueva, la dirigencia ahora concentra todos sus esfuerzos en cerrar un atacante, luego de que varias negociaciones se frustraran en las últimas semanas.

En ese escenario, Garate reúne experiencia, presencia física y un importante recorrido profesional, atributos que lo colocan como una opción concreta para convertirse en el nuevo referente ofensivo del Sabalero en la pelea por el ascenso.

Colón Leandro Garate Huracán
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