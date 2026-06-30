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Colón suma más problemas y podría sufrir otra baja para visitar a Deportivo Madryn

A las ausencias de Federico Rasmussen e Ignacio Lago, se habría confirmado que Pier Barrios sufrió una lesión muscular y no jugaría el domingo

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 21:48hs
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Federico Rasmussen está suspendido y Pier Barrios habría sufrido un pequeño desgarro.

Prensa Colón

Federico Rasmussen está suspendido y Pier Barrios habría sufrido un pequeño desgarro.

El domingo a las 15 Colón visitará a Deportivo Madryn en el arranque de la segunda rueda. Y para ese partido, el DT Ezequiel Medrán no podrá contar con jugadores muy importantes.

Pier Barrios no estaría ante Deportivo Madryn

Y es que en el partido ante Chaco For Ever, Federico Rasmussen llegó a la quinta tarjeta amarilla y en consecuencia, deberá cumplir una fecha de suspensión.

Por otra parte, hace algunos días, Ignacio Lago fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en su mano y tampoco será de la partida para jugar ante Deportivo Madryn.

LEER MÁS: Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

Mientras que este martes, se conoció la información de que el defensor Pier Barrios habría sufrido un pequeño desgarro que lo marginaría del encuentro del domingo.

Así las cosas, Colón perdería a su dupla de zagueros titulares y al goleador del equipo. Tres bajas sustanciales para un partido complicado ante un rival directo.

Colón Deportivo Madryn jugadores
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