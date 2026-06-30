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El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

Lucas Diarte, uno de los nombres que estuvo en carpeta del Sabalero para reforzar el lateral izquierdo, acordó su incorporación al Aurinegro. Será rival de Colón el próximo domingo en el estadio Abel Sastre.

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 11:58hs
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El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

Mientras Colón continúa trabajando para cerrar nuevas incorporaciones de cara a la segunda parte de la Primera Nacional, uno de los futbolistas que figuraba entre las alternativas para reforzar el sector izquierdo de la defensa finalmente tendrá otro destino. Lucas Diarte llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Deportivo Madryn, justamente el rival con el que el equipo de Ezequiel Medrán abrirá la segunda rueda del campeonato.

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El experimentado lateral izquierdo, de 32 años, arribó procedente de San Martín de Tucumán y ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Luis García, con la intención de estar a disposición para el encuentro del próximo domingo 5 de julio, desde las 15, en el estadio Abel Sastre.

Un nombre que estuvo en el radar de Colón

En la búsqueda de variantes para potenciar el plantel, Colón había evaluado la posibilidad de sumar a Diarte, un futbolista de amplio recorrido en el ascenso y la Primera División. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el defensor terminó inclinándose por la propuesta del conjunto patagónico.

Ahora, el destino quiso que su primer desafío con la camiseta aurinegra pueda ser justamente frente al equipo santafesino, en un partido que marcará el inicio de la segunda rueda de la Zona A.

Experiencia para un rival directo

Formado en Estudiantes de La Plata, Diarte construyó una extensa carrera que incluyó pasos por Belgrano de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero, San Martín de Tucumán y también experiencias en el fútbol del exterior.

Su llegada representa un refuerzo importante para Deportivo Madryn, que busca consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación y afrontará un compromiso de máxima exigencia frente a un Colón que terminó la primera rueda en el cuarto puesto, a cinco unidades del líder Deportivo Morón.

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Mientras el Aurinegro suma experiencia para recibir al Sabalero, en Santa Fe la dirigencia continúa acelerando las gestiones para incorporar nuevas caras en un mercado de pases que se volvió complejo y en el que todavía busca reforzar varias posiciones consideradas prioritarias por Medrán.

Colón Deportivo Madryn Medrán
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La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto y el DT Ezequiel Medrán tendrán más tiempo para poder sumar los tres refuerzos.

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