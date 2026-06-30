Colón ya conoce al árbitro para una visita de alto voltaje a Madryn

El Sabalero enfrentará el domingo a las 15 a Deportivo Madryn en el Abel Sastre, con arbitraje de Gastón Monson Brizuela. Los antecedentes con ambos.

Colón ya tiene árbitro confirmado para uno de los partidos más importantes de la temporada. La AFA designó a Gastón Monson Brizuela para impartir justicia en el encuentro del próximo domingo, desde las 15, entre el Sabalero y Deportivo Madryn, en el estadio Abel Sastre, por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El equipo arbitral se completará con José Castelli como asistente 1, Damián Espinoza como asistente 2 y Valentín Pompei en el rol de cuarto árbitro.

Debut absoluto con Colón

El compromiso en Puerto Madryn marcará un antecedente inédito para Colón, ya que será la primera vez que Gastón Monson Brizuela dirija un partido del conjunto santafesino.

Por eso, no existen antecedentes entre el juez y el elenco que conduce Ezequiel Medrán, que buscará sumar un triunfo clave para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Un historial favorable para Deportivo Madryn

A diferencia de Colón, Deportivo Madryn ya fue arbitrado en nueve oportunidades por Monson Brizuela, con un balance claramente positivo.

El Aurinegro consiguió cinco victorias, dos empates y apenas dos derrotas bajo su conducción, lo que arroja una efectividad superior al 60% de los puntos en disputa.

El último antecedente se registró el 26 de abril de este año, cuando el conjunto chubutense derrotó 2-1 a Defensores de Belgrano como local. Anteriormente también dirigió triunfos frente a Gimnasia y Tiro, San Miguel, Chaco For Ever y Flandria, además de igualdades ante Defensores Unidos y Alvarado. Las únicas caídas fueron frente a Aldosivi y Mitre de Santiago del Estero.

Una final por la parte alta

El choque del domingo tendrá un valor especial para ambos equipos. Colón llega ubicado a cinco puntos del líder Deportivo Morón y del escolta Ferro, mientras que Deportivo Madryn aparece apenas una unidad por detrás del conjunto rojinegro.

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Por eso, el duelo en el Abel Sastre puede modificar sensiblemente la tabla de posiciones y perfilar la lucha por los puestos de vanguardia cuando comenzará a transitarse la segunda mitad del campeonato.

Todas las designaciones de la fecha 21

Sábado 4 de julio

*Colegiales vs. Gimnasia y Tiro (S): Franco Acita.

*Almagro vs. Atlético de Rafaela: Gabriel Gutiérrez.

*Almirante Brown vs. Los Andes: Bruno Amiconi.

*Defensores de Belgrano vs. Deportivo Morón: Yamil Possi.

*Nueva Chicago vs. Güemes (S.E.): Bryan Ferreyra.

*Temperley vs. Tristán Suárez: Álvaro Carranza.

*Ciudad de Bolívar vs. Godoy Cruz (Copa Argentina): Javier Delbarba.

*Quilmes vs. Atlanta: Juan Pafundi.

Domingo 5 de julio

*Deportivo Madryn vs. Colón: Gastón Monson Brizuela.

*Estudiantes vs. Racing (Córdoba): Gonzalo Pereira.

*Chaco For Ever vs. Acassuso: Maximiliano Macheroni.

*Ferro vs. San Telmo: Pablo Giménez.

*Patronato vs. San Martín (T): Adrián Franklin.

*Midland vs. Gimnasia (J): Felipe Viola.

*Mitre (S.E.) vs. All Boys: Maximiliano Manduca.

*San Martín (SJ) vs. Chacarita: Daniel Zamora.

*Central Norte vs. San Miguel: Fabrizio Llobet.

*Deportivo Maipú vs. Agropecuario: Lucas Cavallero.