Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

Mientras la búsqueda del centrodelantero sigue abierta, el Sabalero analiza la posibilidad del regreso de otro integrante del plantel campeón de 2021. El atacante atraviesa un buen presente en Deportivo Cuenca y se suma a la carpeta que también integra Leandro Garate.

La búsqueda del goleador continúa siendo la máxima prioridad de Colón en este mercado de pases y, mientras algunas alternativas se fueron cayendo, apareció otro nombre con pasado rojinegro que vuelve a escena: Nicolás Leguizamón.

El delantero, actualmente en Deportivo Cuenca de Ecuador, comenzó a ser evaluado por la dirigencia sabalera, según reveló Radio Gol (FM 96.7), como una variante para potenciar la ofensiva de Ezequiel Medrán. De esta manera, se suma a la lista de atacantes que encabeza Leandro Garate, en un mercado que hasta aquí resultó mucho más complejo de lo esperado.

Un mercado que obligó a cambiar de planes en Colón

La planificación inicial sufrió varios contratiempos. Jonathan Herrera finalmente continuará su carrera en Defensa y Justicia, Bruno Nasta decidió permanecer en San Miguel y otras negociaciones también se fueron enfriando.

En ese contexto, Colón amplió el abanico de posibilidades y volvió a posar la mirada sobre un futbolista que conoce perfectamente el club y que integró el plantel que obtuvo el histórico título de la Copa de la Liga Profesional 2021.

Un presente con continuidad en Ecuador

Leguizamón atraviesa una temporada activa en Deportivo Cuenca. En la actual LigaPro ecuatoriana disputó 22 partidos entre torneo local y copas internacionales, convirtió cuatro goles y aportó una asistencia.

Además, sumó minutos en la Copa Sudamericana, donde marcó un tanto en cuatro presentaciones, manteniendo continuidad y ritmo competitivo.

Antes de desembarcar en Ecuador también tuvo un paso por Juventud de Las Piedras, en Uruguay, donde fue una pieza importante en el ascenso del equipo, mientras que en 2024 regresó brevemente a Colón para disputar la Primera Nacional.

Una historia marcada por Colón

El atacante surgió futbolísticamente en el Sabalero y defendió la camiseta rojinegra durante varias etapas de su carrera.

En total acumula 187 partidos como profesional, con 30 goles y 12 asistencias, buena parte de ellos con Colón, donde fue protagonista de distintas campañas, incluyendo la histórica consagración de 2021.

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Su experiencia, el conocimiento del club y el presente futbolístico que sostiene en Ecuador aparecen como argumentos que lo mantienen en consideración mientras Colón continúa buscando al delantero que encabece el ataque en la segunda rueda de la Primera Nacional.