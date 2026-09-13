Colón buscará reencontrarse con la victoria en un partido clave ante Godoy Cruz en Mendoza

Colón visitará este domingo, desde las 18, a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón atraviesa una semana en la que necesita cambiar el rumbo. Después de las derrotas consecutivas ante Racing de Córdoba, en Nueva Italia, y Deportivo Morón, en el Brigadier López, el equipo de Iván Delfino buscará este domingo recuperar la sonrisa en una parada exigente: visitará a Godoy Cruz, desde las 18, en el Feliciano Gambarte de Mendoza, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.

El Sabalero llega a este compromiso ubicado en una posición incómoda en la tabla. Está a nueve puntos del líder Ferro y a siete del escolta Deportivo Morón, por lo que una nueva caída podría significar ceder todavía más terreno en una pelea que hasta hace pocas fechas lo tenía como uno de los principales protagonistas.

Por eso, en Mendoza no habrá demasiado margen para las excusas. Colón necesita recuperar puntos, pero también sensaciones, después de un tramo del campeonato en el que perdió parte del terreno que había conseguido construir.

UNO Santa Fe / José Busiemi

El plantel emprendió viaje este viernes por la noche en colectivo rumbo a Mendoza, aunque Delfino debió armar la delegación con tres ausencias importantes: Facundo Castet, Pier Barrios e Ignacio Lago quedaron al margen y obligarán al entrenador a modificar piezas en distintos sectores del campo.

Delfino mueve la defensa y apuesta por Thaller y Olmedo en Colón

Las bajas defensivas obligaron al entrenador a tocar la estructura. Nicolás Thaller se meterá en la última línea junto a Federico Rasmussen, mientras que Sebastián Olmedo ocupará el lateral izquierdo.

Será una defensa que deberá mostrar solidez ante un Godoy Cruz que llega en plena remontada y que buscará aprovechar el envión de sus últimas presentaciones.

En el mediocampo también aparecen interrogantes. Agustín Toledo tiene grandes chances de regresar al equipo para ocupar el lugar que deja Ignacio Lago, aunque Darío Sarmiento también aparece como alternativa.

A su lado estarán los experimentados Federico Lértora e Ignacio Antonio, mientras que todavía resta definir quién ocupará el otro lugar disponible: Julián Marcioni o Darío Sarmiento.

Arriba también existe una duda. Leandro Garate corre con ventaja sobre Alan Bonansea para quedarse con el puesto de centrodelantero.

Godoy Cruz llega en levantada, pero pierde a su goleador

Del otro lado estará un Godoy Cruz que viene recuperando terreno y que atraviesa un presente diferente al de Colón. El Expreso ganó sus últimos dos partidos, luego de golear 3-0 a San Telmo como local y vencer 2-1 a San Miguel en Buenos Aires.

Pablo De Muner, sin embargo, tendrá una baja sensible para recibir al Sabalero. Martín Pino, goleador del equipo, fue expulsado en la fecha pasada y deberá cumplir una jornada de suspensión, por lo que el entrenador no podrá repetir la formación que consiguió el triunfo ante San Miguel.

El árbitro del encuentro será Fernando Echenique.

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Colón sabe que la cuenta regresiva empieza a pesar. Después de dos derrotas consecutivas, necesita reaccionar antes de que la distancia con los equipos que hoy ocupan los primeros lugares se vuelva todavía más difícil de recortar.

En Mendoza tendrá una prueba exigente y, al mismo tiempo, una oportunidad concreta para cambiar el clima: volver a ganar, recuperar confianza y demostrar que todavía tiene argumentos para sostenerse en la pelea de arriba.

Formaciones de Colón y Godoy Cruz

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Felipe Cairus, Vicente Poggi; Santiago Martínez, Axel Rodríguez. DT: Pablo De Muner.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Sebastián Olmedo; Federico Lértora; Julián Marcioni o Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Ignacio Antonio, Franco García; Leandro Garate o Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Hora de inicio: 18.