Colón buscará sellar su permanencia ante un durísimo Estudiantes (RC)

Colón buscará dar un gran paso hacia su salvación este lunes, cuando desde las 19 reciba a Estudiantes de Río Cuarto, en el Brigadier López.

8 de septiembre 2025 · 08:07hs
Gentileza | Tomy Fragueiro, La Voz

Este lunes desde las 19, en el estadio Brigadier López, Colón afrontará un partido de alto voltaje frente a Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que será televisado por TyC Sports Play, tendrá como árbitro principal a Pablo Giménez, acompañado por Ramón Ortiz y Joaquín Badano como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Cómo llegan Colón y Estudiantes (RC)

El Sabalero llega con la necesidad de confirmar su permanencia en la categoría, objetivo que se ve mucho más cercano luego de las derrotas de sus rivales directos: Defensores Unidos, que continúa a nueve puntos, y Talleres de Remedios de Escalada, que se mantiene a 11 unidades. En ese contexto, el equipo de Ezequiel Medrán tiene la gran chance de dar un paso decisivo frente a su gente.

LEER MÁS: Un cambio por línea, la apuesta de Ezequiel Medrán en Colón

La gran noticia para el conjunto rojinegro es el regreso de Emmanuel Gigliotti, quien ya cumplió su suspensión por acumulación de amarillas y volverá a comandar el ataque. Además, el defensor Nicolás Thaller dejó atrás un desgarro y reaparecerá en la zaga, brindando mayor solidez en el fondo. En contrapartida, Colón seguirá sin contar con Lautaro Gaitán, Tomás Gallay y Christian Bernardi, quienes se entrenan de manera diferenciada y no forman parte de la convocatoria.

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que arriba a Santa Fe con el envión de haber vencido 1-0 a Temperley, resultado que lo mantiene firme en la pelea por los puestos de ascenso directo. Con 50 puntos en la tabla, el León sabe que cada unidad puede marcar la diferencia en este tramo final del torneo.

El entrenador Iván Delfino, ex-Colón, transmite confianza y estabilidad en un equipo que se acostumbró a dar pelea. “Este equipo está para pelear cosas realmente importantes”, sostuvo el DT cordobés, destacando la preparación táctica y el análisis minucioso de cada rival como pilares del buen rendimiento. “La clave es no desesperarse, sumar en cada fecha y mantener la concentración en el gran objetivo”, agregó.

LEER MÁS: Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

De esta manera, mientras Colón intentará dejar atrás la derrota ante Defensores de Belgrano y asegurar su lugar en la divisional, Estudiantes se jugará mucho más que tres puntos: la ilusión de acercarse a la cima y alimentar su sueño de ascenso. El Brigadier López será escenario de un duelo que promete intensidad, necesidad y, sobre todo, mucho en juego para ambos equipos.

Probable formaciones de Colón y Estudiantes (RC)

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; y Luis Rodríguez y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Saúl Nelle, Brian Orosco y Mauro Valiente; 7-Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Estadio: Brigadier López.

Hora de inicio: 19.

Árbitro: Pablo Giménez.

Televisa: TyC Sports Play.

