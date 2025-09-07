Un cambio por línea, la apuesta de Ezequiel Medrán en Colón

Ezequiel Medrán apostará por tres cambios, uno por línea, en Colón, que busca sellar su permanencia este lunes ante Estudiantes de Río Cuarto.

Colón se prepara para enfrentar este domingo a Estudiantes de Río Cuarto. con el objetivo de sellar su permanencia en la Primera Nacional, tras una temporada caótica y para el olvido.

Tras las sesiones de entrenamiento de la semana, el equipo ya perfila un once titular definido , aunque continúa con ausencias importantes que el cuerpo técnico deberá suplir.

En contrapartida, Lautaro Gaitán, Tomás Gallay y Christian Bernardi siguen entrenándose de manera diferenciada y no estarán disponibles para el encuentro.

Con estas consideraciones, los 11 que se perfilan para visitar el estadio Juan Carmelo Zerillo serían: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro.

La búsqueda de Medrán en Colón

El equipo apunta a mantener el equilibrio defensivo y la solidez en el mediocampo, combinando recuperación y salida rápida, mientras que en ataque se apoyará en el ingenio del Pulga Rodríguez y la contundencia de Castro para generar peligro constante sobre el arco rival.

El cuerpo técnico de Colón seguirá ajustando detalles en los entrenamientos previos, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a un partido que puede ser determinante en la lucha por mantener la plaza en la Primera Nacional.