Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Colón dio a conocer todos los detalles que los hinchas deben tener en cuenta para ir al Brigadier López para el partido ante Estudiantes (RC).

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 12:58hs
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Colón oficializó la venta de entradas para el partido del próximo lunes 9 de septiembre, cuando el Sabalero reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Brigadier López, desde las 19:00, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro será clave en la lucha por la permanencia y se espera un gran marco de público.

Los socios y no socios pueden adquirir sus localidades de manera online a través de Boletería Vip, ingresando en el siguiente enlace: Boletería Colón vs Estudiantes RC.

Valores de las entradas:

  • Platea Este y Norte/Sur Alta: Socio $17.000 / No socio $35.000

  • Platea Oeste: Socio $25.000 / No socio $50.000

  • Palco Corporativo: Socio $40.000 / No socio $70.000

El club recomendó a los hinchas comprar sus localidades con antelación para evitar largas filas y garantizar un ingreso ágil al estadio. Además, se aconseja llegar con tiempo, respetar los accesos asignados y portar documentación y carnet de socio, en caso de corresponder.

Colón quiere sellar su permanencia en la PN

El partido tiene un valor especial para la tribuna Sabalera, ya que Colón buscará cortar la racha negativa en casa y sumar de a tres para acercarse a la permanencia en la categoría. La expectativa también está centrada en el regreso de jugadores clave que podrían marcar la diferencia en el campo.

Para quienes aún no están familiarizados con la plataforma, Boletería Vip permite comprar las entradas de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo, con opciones de pago variadas, garantizando comodidad para socios y no socios por igual.

Con la venta de entradas oficializada, el club espera una verdadera fiesta en el Brigadier López, donde los seguidores del Sabalero volverán a alentar a su equipo en un duelo decisivo de la temporada.

