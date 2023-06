Colón buscará cortar la sequía de visitante ante un San Lorenzo que está invicto de local en la Liga

En los últimos partidos, el rendimiento de Colón mermó y por eso no volvió a ganar. Desde el triunfo ante Banfield, perdió uno (Instituto) y empató dos (Central Córdoba y Barracas Central), dejando pasar la chance de acomodarse mejor en el objetivo de pelear por clasificar a un torneo internacional. Nuevamente, ante lo irregular del campeonato, quedó otra vez más cerca del fondo, por lo que pasa ser clave salir airoso del estadio Pedro Bidegain ante San Lorenzo.

Durante las últimas presentaciones, los jugadores y el entrenador coincidieron que había que mejorar la imagen como visitante. Que es la cuenta pendiente, ya que lo mejor lo brindaron en el Brigadier López. Fuera de Santa Fe solo le ganó a Boca (2-1). En la general de visitante tiene además tres derrotas y cuatro igualdades. Pobre para un equipo con otro tipo de aspiraciones.

Claramente de la mano de Pipo, el Sabalero mejoró, pero hay aspectos que aún no pueden corregirse. Mucho producto también de las escasas opciones del grupo. Por algo hay permanentes cambios. Encima, el Ciclón es uno de los mejores equipo de local, ya que no perdió por la Liga Profesional en esa condición este año (cayó con Fortaleza por la Copa) y, tras cartón, no le marcaron. Ganó cinco partidos 1-0, como para tener un panorama más claro.

SanLorenzo.jpg Colón ganó solo un partido de visitante y jugará ante San Lorenzo, que está invicto en esa condición.

Un equipo que se caracteriza por esperar y salir de contra. Muy sólido y, cuando arranca ganando, es complicadísimo quebrarlo. Factores que en Colón se tienen muy en cuenta para armar la estrategia.

Así y todo, la meta pasa por volverse con un resultado positivo, pero sobre todo con los tres puntos para volver a despegar entre los últimos, ya que los recientes marcadores le hicieron ceder terreno. ¿Cortará la anemia sin halagas fuera de Santa Fe en el Nuevo Gasómetro?