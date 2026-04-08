Malestar en Colón por el cacheo fallido que derivó en la sanción de Seguridad

Generó revuelo la imagen de la bandera antes del chaqueo policial en el último partido de Colón. ¿Se pide que levanten la sanción?

La polémica sigue creciendo en torno a Colón tras el episodio de la bandera en la cabecera norte alta del Brigadier López durante el último partido frente a San Miguel. La imagen del mensaje sugestivo encendió alarmas y derivó en una sanción del Ministerio de Seguridad que todavía genera ruido puertas adentro.

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La medida fue que en los próximos dos compromisos ante Racing de Córdoba y Godoy Cruz no se permitirá el ingreso de banderas, tirantes ni elementos de percusión.

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Sin embargo, con el correr de las horas surgió un dato que cambió la lectura del caso. A través de registros oficiales se observó que la bandera ya se encontraba en la esplanada del estadio antes del cacheo policial previo, lo que dejó en evidencia fallas en los controles o incluso una acción deliberada. Ese detalle generó malestar en la dirigencia, sobre todo por lo que debe pagar en cada encuentro.

image Hubo un chaqueo fallido de la policía en el pasado partido de Colón.

¿Pedido para revisar la sanción en Colón?

Ante ese panorama, comenzó a evaluarse la posibilidad de solicitar al Ministerio de Seguridad que se levanten las restricciones. La intención sería exponer que hubo deficiencias en el operativo y que la sanción debería reconsiderarse.

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De todos modos, el reclamo no tendría demasiadas chances de prosperar. Más allá de cómo ingresó, la bandera fue colocada dentro del estadio y esto terminaría sosteniendo la decisión adoptada. Lo que sí se sabe es que habrá sumario administrativo para el encargado del operativo.

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Mientras tanto, el clima interno se mantiene tenso, en un contexto donde además vuelve a tomar fuerza la disputa entre grupos de la barra. Un escenario que complejiza el presente y mantiene abierto un tema que, lejos de apagarse, suma nuevos capítulos.