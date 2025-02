Colón cambió de DT y de plantel, pero lo que no cambia es la impaciencia

Colón arrancará el torneo, con el debut de Ariel Pereyra como DT y un plantel renovado. Pero lo que no cambia es la ansiedad y la impaciencia de los hinchas

Un Colón nuevo, pero con la presión de siempre

El plantel actual, deberá sobrellevar una presión extra, ya que Colón viene de fracasar en el 2024. Por lo cual, en esta ocasión no hay margen de error y eso lo saben los protagonistas, tanto los que juegan, como los que toman decisiones.

Llegaron futbolistas de trayectoria y que conocen muy bien al club, como los casos de Marcos Díaz, Guillermo Ortiz, Emmanuel Gigliotti y también se lo puede mencionar a Facundo Sánchez. Y un DT como Ariel Pereyra, debutante, pero con pasado en Colón.

Eso puede resultar un plus, ya que son jugadores a los que no les debe pesar ponerse la camiseta rojinegra. Y que además pueden absorber la presión que se instalará desde el minuto cero.

Y es que el hincha este año tendrá mucha menos paciencia que en 2024 y las exigencias serán mayúsculas. Aún cuando en el banco, estén dos exfutbolistas como el Pata Pereyra y Diego Castagno Suárez, este último muy identificado con el Sabalero.

No habrá paraguas protector si los resultados no son los deseados. Poco le importará al hincha, quien esté al frente del plantel, si el equipo no responde.

El presidente Víctor Godano se rodeó de gente con pasado en Colón. Empezando por Iván Moreno y Fabianesi que es el director deportivo, pasando por Pereyra que es el DT y sumando exjugadores de la institución.

Un intento por alcanzar el famoso sentido de pertenencia y que todos ellos pueden de alguna manera guiar a aquellos futbolistas que se sumaron al plantel y a otros que están, pero que aún no rindieron.

Colón cuenta con un plantel de mucha experiencia y en eso basará su esperanza para conseguir el objetivo. Pero sabiendo que no se puede permitir ni un paso en falso. La presión es mucha y la impaciencia es aún mayor.

Es verdad que al tratarse de un torneo de 34 fechas, puede pasar cualquier cosa y los ejemplos del año pasado, sirven para entender que un buen arranque no asegura nada. Pero también es cierto, que Colón no puede darse el lujo de fallar de entrada.