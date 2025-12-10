Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Dentro de las prioridades que estableció Ezequiel Medrán, está un arquero y desde Colón ya hicieron los primeros movimiento por Matías Budiño

10 de diciembre 2025 · 19:46hs
Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Colón empezó a activar el mercado con una de las prioridades que marcó Ezequiel Medrán: sumar un arquero para el nuevo proyecto. El nombre que toma fuerza ahora es Matías Budiño, quien viene de completar una temporada muy sólida en Estudiantes de Buenos Aires, que alcanzó las semifinales del Reducido.

¿Quién es Matías Budiño, el arquero que suena en Colón?

El Sabalero, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, ya entabló los primeros contactos para conocer las condiciones del pase. Budiño, nacido en San Pedro el 3 de julio de 1995, mide 1,87 metro y atraviesa un momento de madurez deportiva tras un 2025 con 40 partidos y varias actuaciones destacadas. Su contrato con Estudiantes corre hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier operación dependerá de un acuerdo entre instituciones.

Por lo pronto, el arquero decidió mantenerse al margen mientras avanza la negociación. En el mundo sabalero lo consideran uno de los candidatos ideales por su regularidad, su presencia y porque encaja en el perfil que busca Medrán, un técnico que conoce el puesto como pocos.

Matías Budiño, el arquero que está en la mira de Colón.

En paralelo, queda por resolver el futuro de Tomás Giménez, quien continúa entrenando mientras espera definiciones. Tiene vínculo por un año más. La contratación de un nuevo arquero podría modificar su panorama de cara a la temporada 2026, por lo que los próximos días serán clave.

Colón ya dio el primer paso y puso el foco en Budiño. Habrá que ver si las charlas prosperan y si el santafesino concreta la llegada del guardameta que pretende su entrenador.

