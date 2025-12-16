Uno Santa Fe | Judiciales | vehículos

Condenaron a un hombre y a una mujer que vendían en la ciudad de Santa Fe vehículos robados en Buenos Aires

Se trata de Daniel Enrique Acosta, a quien se le impusieron cuatro años de prisión; y Georgina Magdalena Gómez, quien recibió una pena a tres años de prisión. Le vendieron una camioneta y un auto a una misma víctima y además ofertaron un tercer rodado en redes sociales.

16 de diciembre 2025 · 18:26hs
José Busiemi

Un hombre y una mujer fueron condenados por integrar una asociación ilícita que vendía en la ciudad de Santa Fe vehículos que habían sido robados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Daniel Enrique Acosta, de 32 años, a quien se le impusieron cuatro años de prisión –el monto resultó de la unificación con un antecedente condenatorio–; y de Georgina Magdalena Gómez, de 30 años, quien recibió una pena a tres años de prisión domiciliaria.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal a cargo de la investigación es María Laura Urquiza. En tal sentido, mencionó que “en el marco del mismo legajo, un primo de Acosta está imputado como miembro del grupo criminal y transita el proceso judicial en prisión preventiva”.

Dos estafas con vehículos robados

“Acosta y Gómez fueron condenados por dos estafas cometidas junto con el hombre investigado en noviembre y en diciembre del año pasado”, precisó Urquiza. “En los dos casos, la víctima fue la misma persona”, agregó.

La representante del MPA explicó que “a partir del primer hecho delictivo, los integrantes de la asociación ilícita se apoderaron ilegítimamente de 30 millones de pesos”. Según afirmó, “utilizaron nombres falsos y exhibieron documentación apócrifa para ofrecer a la venta una camioneta marca Toyota modelo Hilux que había sido robada en la provincia de Buenos Aires y tenía colocada una chapa patente adulterada”.

“Posteriormente, Gómez se hizo pasar por gestora y simuló la realización de los trámites necesarios para concretar la transferencia del vehículo a nombre del nuevo propietario”, señaló Urquiza. “Producto del engaño, el comprador le pagó a la mujer 730.000 pesos en concepto de honorarios y ella le entregó a cambio una cédula de identificación y un informe de dominio apócrifos”, remarcó.

“Al mes siguiente, los condenados y el imputado repitieron la maniobra delictiva en perjuicio de la misma víctima, quien les compró por 20 millones de pesos un auto marca Chevrolet modelo Onix que también había sido sustraído en la provincia de Buenos Aires”, subrayó la fiscal.

Redes sociales

Acosta y Gómez a su vez cometieron una tentativa de estafa. “Entre los miércoles 12 y 19 de febrero de este año, ofertaron en redes sociales un vehículo marca Volskwagen modelo Gol Trend que en su dominio original poseía un pedido de secuestro por haber sido robado”, manifestó la fiscal.

“Más allá de que los condenados simularon ser los propietarios del auto a la venta y recibieron diversas ofertas de compra, no lograron su objetivo porque fueron detenidos a raíz de los ilícitos previos”, indicó Urquiza.

Responsabilidad penal

Tanto Acosta como Gómez reconocieron su responsabilidad penal como miembros de asociación ilícita y coautores de estafa, tentativa de estafa, utilización de documentos públicos falsos y encubrimiento agravado (por la habitualidad y el ánimo de lucro).

Los dos condenados y su abogada defensora expresaron su conformidad con las calificaciones legales de los ilícitos, las penas impuestas y la decisión de realizar un juicio abreviado.

