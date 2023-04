Una de las falencias de Colón es la pobre cosecha en el Brigadier López, donde no logra hacerse fuerte, pese a que volvió a terminar con el arco en cero

Colón sigue en el fondo de la tabla al cabo de nueve fecha en la Liga Profesional y, si bien hizo todo ante Atlético Tucumán, no le alcanzó todavía para ganar. Esto es un escollo determinante en la idea de levantar. Desde ya, es una situación que genera frustración y bronca, porque hay una mejora, pero el destino todavía no posibilita el fin de la sequía.

Entre los aspectos positivos sobresale que, por segunda vez en el campeonato, el Sabalero terminó con el arco en cero. La otra vez fue ante Gimnasia por la 6ª fecha, en La Plata. Ante el lastre que significa recibir casi siempre goles, ponerle candado es algo que permite sumar.

En este caso, en casa donde todavía Colón no puede hacerse fuerte. No gana desde octubre de 2022 en el 1-0 ante Patronato (gol de Ramón Ábila), a la postre, el último triunfo. Para un equipo que pretende tener aspiraciones de pelear por ingresar a una copa internacional, no sacarle provecho a la localía es lapidario.

lamento Colón.jpg Colón terminó con el arco en cero por segunda vez en el campeonato. José Busiemi / UNO Santa Fe

Con todo esto carga el Rojinegro, que tuvo varios técnicos en el camino y poco se modifica. Pipo Gorosito insiste con que precisa de tiempo para encontrar lo que busca, pero la falta de resultados positivos también apremian. Todavía no perdió, pero aún no ganó. Las dos caras de la moneda.

Por lo pronto, Ignacio Chicco volvió a irse sin goles en contra, que genera otro tipo de semblante. Ahora se viene un duelo de alta exigencia ante Boca en La Bombonera, donde siempre le costó traerse algo en toda la historia. Habrá que ver si será ese el punto de quiebre para el ansiado despegue.