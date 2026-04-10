Un impacto que se siente en Unión: Zenón, otra vez relegado en Boca

Kevin Zenón volvió a quedar afuera de la consideración y ni siquiera fue convocado en Boca para el clásico ante Independiente.

El presente de Kevin Zenón en Boca volvió a dar un giro inesperado. Cuando parecía que el volante ofensivo surgido de Unión empezaba a recuperar terreno en el inicio del Torneo Apertura, su situación se revirtió rápidamente.

Tras sumar algunas titularidades en el arranque, el exjugador de Unión dejó de tener participación hasta quedar completamente al margen: acumula varios partidos sin minutos y ni siquiera fue convocado para el duelo ante Independiente.

Un ciclo marcado por la irregularidad de Kevin Zenón en Boca

La historia reciente de Zenón en Boca es una montaña rusa. Luego de un segundo semestre de 2025 donde perdió protagonismo, el inicio de la nueva temporada parecía abrirle una puerta.

Incluso, llegó a ser titular en un contexto de bajas por lesión y mostró un rendimiento aceptable, sin destacarse pero cumpliendo. Sin embargo, esa chance no alcanzó para consolidarse dentro de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Desde su último partido ante Gimnasia de Mendoza, el 28 de febrero, no volvió a sumar minutos y su lugar en la rotación se diluyó.

Mercado activo, pero sin definiciones para el exjugador de Unión

En paralelo a su falta de continuidad, el nombre de Zenón sigue generando interés en el mercado. En los últimos meses aparecieron sondeos desde el exterior, con clubes como San Pablo y Alavés entre los interesados.

También hubo una oferta desde Grecia que el jugador veía con buenos ojos, aunque no prosperó porque no convenció a la dirigencia de Boca.

A pesar de los movimientos, ninguna negociación llegó a buen puerto, por lo que el volante continúa en el club, aunque con escaso protagonismo.

Unión, atento a cada movimiento

La situación no pasa desapercibida en Santa Fe. Unión de Santa Fe mantiene el 20% de la ficha del jugador, por lo que una eventual transferencia representaría un ingreso económico importante.

Sin embargo, el presente de Zenón conspira contra esa posibilidad. La falta de minutos y su salida de la consideración reducen su vidriera y, en consecuencia, el valor de mercado.

Un escenario abierto

El futuro de Zenón vuelve a quedar en el aire. Sin lugar en Boca y con un mercado que ya mostró interés, todo indica que la próxima ventana será clave.

Mientras tanto, en Unión siguen de cerca cada paso. Porque lo que ocurra en la Ribera no solo define el destino del jugador, sino también una oportunidad económica que hoy aparece en pausa.