Ludueña, con la idea clara en Unión: "Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos"

Juan Pablo Ludueña destacó la importancia de Leonardo Madelón en el momento de Unión, y reveló: "Quiero mantenerme y seguir creciendo”.

En un Unión que busca afianzarse, Juan Pablo Ludueña se convirtió en una de las apariciones más firmes del equipo. Con actuaciones sólidas y regulares, el marcador central logró adueñarse del puesto como segundo zaguero, relegando incluso a Valentín Fascendini, quien había tenido un buen inicio de temporada.

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Más allá de ser diestro, Ludueña se adaptó sin problemas al perfil izquierdo de la zaga, mostrando personalidad y madurez en un contexto de alta exigencia.

“Quiero mantenerme”, el mensaje de Ludueña en Unión

En diálogo con Unión Play, el defensor no ocultó su satisfacción por el momento que atraviesa, aunque dejó en claro cuál es su enfoque.

“Estoy contento, muy agradecido. Trato de llevarlo lo más tranquilo posible, con los pies sobre la tierra”, expresó, reflejando una postura mesurada pese al reconocimiento que viene recibiendo.

Sobre la competencia interna, valoró el clima del plantel: “Es muy sana, somos un grupo muy unido. Me tocó una situación difícil, pero por suerte salió bien”.

La confianza de Madelón y un lugar ganado

La llegada de Leonardo Madelón fue un punto de quiebre para el equipo, y también para varios jóvenes que empezaron a tener protagonismo.

Ludueña reconoció el impacto del DT en el grupo: “Cuando llegó Leo nos dio ese empujón que necesitábamos. Nos pide orden, respeto y que intentemos jugar cuando se pueda”.

En ese contexto, el defensor aprovechó su oportunidad y hoy aparece como una pieza fija dentro del once.

Un camino de esfuerzo desde el interior

Detrás del presente hay una historia de sacrificio. Ludueña llegó al club en 2019 tras ser visto a través de un video, y desde entonces atravesó un largo proceso formativo.

Juan Pablo Ludueña.jpg Prensa Unión

“Dejar a mi familia fue lo más duro, pero todo ese esfuerzo hoy tiene su recompensa”, contó, destacando el acompañamiento clave de su entorno, especialmente de sus padres.

Adaptación y crecimiento constante

Si bien siempre jugó como marcador central, en inferiores y reserva tuvo experiencia como “seis”, lo que hoy le permite desenvolverse con mayor naturalidad en ambos perfiles.

Además, valoró la importancia de competencias como la Copa Santa Fe para sumar rodaje: “Te ayudan mucho cuando no te toca jugar en Primera, te dan ritmo y confianza”.

Un presente que ilusiona

Con apenas sus primeros pasos en la elite, Ludueña ya se ganó un lugar y el reconocimiento del entorno tatengue. Su rendimiento lo posiciona como una de las cartas jóvenes más confiables del equipo.

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En Unión, donde la competencia es constante, el defensor entendió el mensaje: llegó su oportunidad y no la dejó pasar. Ahora, el desafío será sostener este nivel y seguir creciendo.