Colón cuida el patrimonio y le extendió el contrato a Tomás Paredes

Colón extendió el contrato del arquero Tomás Paredes hasta 2028 con mejora salarial y una apuesta fuerte por su proyección. El domingo será titular

En tiempos donde retener talento es casi tan importante como formarlo, Colón decidió dar un paso firme: asegurar a uno de los suyos. Tomás Paredes , arquero surgido de las inferiores, renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y se convierte en una de las apuestas a futuro.

Colón le pone candado a Tomás Paredes

El anuncio llegó a través de las redes oficiales con una producción especial, acompañada por un mensaje claro hacia los hinchas: asociarse y acompañar el crecimiento de la institución. Una estrategia que combina identidad, pertenencia y proyección.

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Nuestro arquero renovó su contrato con la institución hasta diciembre de 2028.



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El nuevo vínculo incluye una mejora salarial, reflejo del respaldo que la dirigencia deposita en el joven guardameta. No es solo una firma: es una decisión que apunta a cuidar el patrimonio y sostener una base propia en un contexto cada vez más competitivo.

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El timing no es casual. La renovación se da en la antesala de un momento clave para Paredes, que se perfila como titular este domingo cuando el Sabalero reciba a Racing de Córdoba. Será su debut desde el arranque en esta temporada, en un escenario exigente y con el equipo peleando arriba. Ya tuvo sus primeros minutos en 2025.

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Así, Colón no solo asegura futuro: también construye presente. Porque mientras apuesta por sus juveniles, encuentra respuestas dentro de casa. Y Paredes está listo para demostrar por qué.