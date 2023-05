Chancalay se despidió de Al Wasl, vuelve a Racing y Colón no pudo recibir dinero por el pase

En las redes sociales, Tomás Chancalay se despidió de Al Wasl y volverá a Racing. En Colón había expectativa por la opción de compra, pero no se cristalizó

Sin embargo, pasaron las semanas y no se hizo efectivo. Había rumores que el jugador no tenía pretensiones de continuar, pese a encontrarse cómodo y que manejaba otras alternativas. Pero la realidad es que volvería a la Academia, siempre y cuando no aparezca algo importante.

El propio pibe de Viale, Entre Ríos, se despidió este jueves de Al Wasl, con gol incluido: "Mi familia y yo estamos muy agradecidos por este semestre en el club. Les deseamos lo mejor para lo que sigue y que vengan muchos triunfos para este gran club. Gracias por todo".

Medios partidarios de la Academia informan que estaría en los planes para el próximo semestre. Esto siempre y cuando Fernando Gago siga como entrenador, ya que los últimos resultados adversos pusieron en jaque su continuidad.

Ante la escases de recursos, en Colón se ilusionaban con la posibilidad que ingresen dólares para paliar la situación actual y luego salir al mercado, pero tendrá que seguir esperando. Aunque no habría que descartar que aparezca algo de golpe que cambie el escenario.