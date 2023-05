Facundo Garcés dejó nuevamente abierta la chance de marcharse en junio de Colón, y reveló: "No me mareo, de mi futuro se encargan mis representantes".

En relación al hecho de haber llegado a los 100 partidos en Colón, Facundo Garcés afirmó: "Fue muy lindo, la previa, la semana. El desear tanto que llegue el sábado. Lo viví con mucha tranquilidad, quería disfrutar de ese momento. Disfruto de los momentos lindos que me toca vivir con Colón, cada mínimo detalle lo disfruto el doble. Es impresionante, increíble. Siempre anhelé poder debutar en Primera, pero jamás me imaginé llegar a 100 partidos, salir campeón, jugar una Copa Libertadores. Es un montón, pero así y todo estoy con un anhelo impresionante de poder seguir logrando cosas grandes y para eso me preparo y entreno día a día”.

Garcés2.jpg Garcés vivió una jornada muy especial con la camiseta de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Luego, Facundo Garcés recordó cómo fue llegar a la Primera División de Colón, y expresó: "Son cosas muy fuertes para los que son surgidos de la cantera. Nos encontramos en un momento muy bueno de Colón, en la época dorada. Me ayudó muchísimo estar rodeado de los compañeros y el cuerpo técnico que tenía. Siento que fui muy inteligente a la hora de captar cada enseñanza que me daban y lo inculqué en mi crecimiento para aprovecharlo para no hacer un paso en falso".

"Subir de tan chico a Primera y captar el mensaje que me daban los más grandes en ese momento, fue algo que me hizo madurar y hoy trato de transmitir eso a los más jóvenes, pero que nunca dejen de disfrutar. Hay que vivir y sentir el fútbol. No hay nada más lindo que hacer lo que hacemos", reveló Facundo Garcés, quien a pesar de su corta edad es uno de los grandes referentes de Colón.

Más adelante, Facundo Garcés se refirió al presente de Colón y destacó: "Confío mucho en Pipo y su cuerpo técnico que son excelentes personas y profesionales. Sabía que esto lo íbamos a dar vuelta en el momento que logremos una victoria y generemos confianza”.

Por último, Facundo Garcés se refirió a su futuro como profesional, y reveló: "El jugador de fútbol siempre piensa en el exterior, trata de hacer una buena base, estar bien preparado y a la hora de pegar un salgo o de brindarle un gran ingreso al club y ser un agradecido, lo aceptará. Hoy en día estoy muy tranquilo de lo que puede llegar a llegar o no. Me concentro en seguir creciendo, en entrenar".

"Hay que tratar de llegar a la mitad de año en el puesto más arriba posible para estar un poco cómodos a la hora de entrar a una copa. No me mareo, trato de abstraerme de eso, que lo que pueda llegar a haber se encargan mis agentes. Disfruto el momento y de la institución, no sé si el día de mañana voy a poder estar acá", cerró el defensor de Colón.