Colón desaprobó la materia llamada carácter y terminó con un aplazo

Colón debía dar una muestra de carácter y personalidad ante San Telmo. Teniendo en cuenta lo que había sucedido contra Defensores de Belgrano, el Sabalero no podía darse el lujo de volver a caer ante un rival directo.

Colón dejó pasar una chance inmejorable

Pero lo más preocupante fue la forma en la que perdió. Ya que le costó imponer condiciones y cuando el partido se puso áspero y friccionado, perdió todas las divididas.

A la hora de meter y correr, Colón defeccionó y el rival lo aprovechó. Está claro que una cosa es jugar como local, en un terreno apto para la práctica y con un estadio lleno y otra es hacerlo como visitante en campos de juego a veces deplorables.

Y esa es la materia que Colón aún debe. Cómo saber sobreponerse a las dificultades que le plantea el rival, pero también el terreno de juego. Supo hacerlo ante Deportivo Morón y Brown de Adrogué, pero son dos rivales de menor categoría.

Sucede que cuando se enfrentó ante rivales directos como Defensores de Belgrano y San Telmo, no tuvo respuestas, perdió y encima no marcó goles.

Es el tercer partido como visitante que Colón arranca perdiendo y no logra revertir. Antes de los dos mencionados, sucedió contra Gimnasia de Mendoza.

La realidad es que Colón no está acostumbrado a que lo ataquen o lo incomoden. Por eso jugando como local, a veces termina ganando sin despeinarse, como por decantación, salvo ante Chaco For Ever.

Y es que en Santa Fe lo respetan en demasía, mientras que cuando juega como visitante, eso no ocurre y todos buscan llevárselo por delante, con las armas que tengan.

Y en el terreno de la lucha, Colón no cuenta con jugadores aptos para eso. Es un equipo con futbolistas de mucha técnica y buen pie, pero que no están tan acostumbrados al roce.

Por ello, cuando las condiciones para jugar se dan, marcan claras diferencias. Cuando Colón puede correr y la pelota circular, es un equipo temible y poderoso.

Pero cuando el desarrollo se presenta trabado y friccionado, le cuesta imponer condiciones. La derrota con San Telmo no es para hacer un drama, pero sí para tomar nota de que no puede volver a ocurrir.

Delfino deberá darle una vuelta de tuerca al equipo

Quizás llegó el tiempo ante ciertos rivales de modificar el esquema. De no jugar siempre igual, cuando las características del adversario varían y sobre todo en el campo de juego en el que se desarrollará el partido.

Entender las circunstancias y el contexto para también sorprender al rival. Está claro que a Colón lo tienen estudiado y que las dificultades irán en aumento, por lo cual Iván Delfino tendrá que buscar variantes para mejorar el funcionamiento.

Colón es un equipo con jugadores de experiencia y trayectoria, acostumbrados a jugar en instancias difíciles, pero en lo colectivo, la sensación es que aún no lograron ser un equipo confiable cuando las circunstancias se presentan adversas.

Aún así, es indudable que Colón cuenta con un plantel importante, el mejor de la categoría. Y que a dos fechas de terminar la primera rueda es el único líder.

Que no parezca poca cosa, pero también es verdad que tendrá que ajustar algunas cuestiones para no tropezar con la misma piedra. Ahora será tarea de Delfino darle una vuelta de tuerca al tema y recuperar el funcionamiento perdido.