Colón descansa y el DT está atento a los lesionados y a un posible cambio de horario

Si bien el partido está pactado para las 17, no habría que descartar una modificación en el horario, producto de las altas temperaturas que se preveen para el fin de semana. Con lo cual, podría retrasarse algunas horas.

El DT de Colón aguarda por los lesionados

En consecuencia, el cuerpo técnico que comanda Ariel Pereyra está atento a esta situación, como así también a los lesionados que tiene el plantel rojinegro.

El defensor Conrado Ibarra y el delantero Genaro Rossi, no serán de la partida. Ambos sufrieron un esguince de tobillo y están descartados para viajar a Santiago del Estero.

Resta aguardar por la evolución de Gonzalo Bettini quien sufrió una contractura muscular y fue baja en los últimos dos compromisos. Así las cosas, se evaluará si está para jugar.

Lo mismo para Nicolás Fernández quien antes del inicio de la competencia sufrió un desgarro. Por lo cual llegaría con lo justo y en ese caso es factible que no se lo arriesgue y se lo preserve para el partido ante Chaco For Ever.