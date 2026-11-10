Jorge Oscar Peralta, de 43 años, había sido declarado culpable de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en un juicio por jurados. La víctima sufrió múltiples heridas cortopunzantes en distintas zonas vitales del cuerpo y logró escapar para pedir ayuda.

Condenaron a 13 años de prisión a un hombre por intentar matar a cuchillazos a su expareja en Ceres

Un hombre de 43 años fue condenado a 13 años de prisión por intentar matar a su expareja en Ceres . Se trata de Jorge Oscar Peralta, quien había sido declarado culpable de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en un juicio por jurados realizado en los tribunales de San Cristóbal.

La pena fue informada este martes por el juez Javier Bottero, durante una audiencia de cesura en la que la fiscal Hemilce Fissore representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El juicio por jurados había finalizado el jueves 29 de octubre, cuando el jurado popular encontró culpable al acusado.

Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa expusieron sus argumentos y solicitaron las penas que consideraban correspondientes. Tras comunicar la condena, el juez adelantó que dará a conocer los fundamentos de su decisión en los próximos días.

Fissore indicó que el MPA aguardará esos fundamentos para evaluar los pasos a seguir.

El ataque con un cuchillo en Ceres

El hecho ocurrió el sábado 13 de abril de 2024, alrededor de las 21, en una vivienda ubicada en calle Vera Mujica al 500. Según recordó la fiscal, aunque la relación de pareja y convivencia había terminado, Peralta continuaba hostigando a la víctima.

En ese contexto, y con la intención de matarla, el hombre la atacó en reiteradas oportunidades con un cuchillo de 22 centímetros de largo. Le provocó múltiples lesiones cortopunzantes en distintas zonas vitales del cuerpo que pusieron en riesgo su vida.

La agresión se produjo en un contexto de violencia de género, pero el condenado no logró concretar el homicidio por razones ajenas a su voluntad.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la mujer consiguió escapar de la vivienda, pidió auxilio y recibió atención médica inmediata. Esa intervención permitió evitar su muerte.