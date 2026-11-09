La nueva función de Marcioni, una de las claves del Colón de Delfino

Iván Delfino reconfiguró el ataque de Colón con una nueva posición para Julián Marcioni, que se presenta como una de las claves para el Reducido.

Iván Delfino continúa ajustando piezas en Colón y, en ese proceso, encontró una variante táctica que empieza a entregar resultados positivos: la nueva posición de Julián Marcioni como extremo por izquierda. El movimiento no solamente le permitió al futbolista encontrar otro lugar dentro del equipo, sino que también le dio al entrenador una alternativa para reorganizar el frente de ataque de cara al Reducido.

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La referencia más clara de esta modificación estuvo en la victoria por 2-0 ante Ciudad de Bolívar, como visitante. En ese encuentro, Marcioni tuvo una participación decisiva en la apertura del marcador: llegó por el sector izquierdo, envió el centro y asistió a Ignacio Lago, quien se encargó de convertir el primero de la tarde.

Pero su aporte no se limitó a esa acción. Marcioni fue importante en el funcionamiento ofensivo, aportando movilidad, profundidad y una alternativa para progresar por una banda que ahora parece tener dueño. Su rendimiento alimenta la sensación de que Delfino encontró una ubicación en la que puede aprovechar mejor sus condiciones.

De la derecha con Medrán a un lugar más adelantado con Delfino en Colón

La evolución de Marcioni dentro del equipo tuvo diferentes etapas. Durante el ciclo de Ezequiel Medrán, el futbolista se desempeñaba por derecha, en una posición más vinculada al mediocampo. Con la llegada de Delfino, el entrenador primero lo adelantó para conformar la dupla ofensiva junto a Alan Bonansea.

Ahora, el técnico volvió a modificar su ubicación y lo colocó sobre la izquierda, con resultados que invitan a sostener la apuesta. Se trata de una función que le permite arrancar desde un costado, atacar espacios y tener participación en la generación de situaciones, sin quedar limitado a una posición fija.

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La modificación también tiene una explicación vinculada con la conformación del resto del ataque. Cuando Franco García esté recuperado de la lesión que sufrió en el empeine del pie izquierdo, Delfino tendría reservado para él el sector derecho. De esa manera, Colón podría contar con dos futbolistas abiertos, con características diferentes, para acompañar a los delanteros.

Las alternativas para completar el frente ofensivo de Colón

La derecha es hoy una de las posiciones que el entrenador deberá resolver. García aparece como primera alternativa, aunque su evolución física será determinante. En caso de que no llegue en condiciones, Darío Sarmiento también aparece entre las opciones, mientras que Emanuel Beltrán completa las alternativas para ocupar ese sector.

La disponibilidad de los futbolistas condicionará la decisión de Delfino para el compromiso ante Midland. García y Sarmiento atraviesan sendos procesos de recuperación, por lo que habrá que seguir de cerca su evolución.

En principio, la distribución ofensiva que pretende consolidar el entrenador tendría a Marcioni por izquierda, un extremo por derecha y a Ignacio Lago con libertad de movimientos por detrás de Alan Bonansea.

Lago tendría la posibilidad de moverse por todo el frente de ataque, tirarse hacia cualquiera de las dos bandas y aprovechar los espacios que genere Bonansea como referencia central. Esa libertad resulta importante para un futbolista que puede desequilibrar, asociarse y también llegar al área.

Los números de Marcioni en Colón

En cuanto a sus estadísticas durante la temporada 2026, Marcioni registra 33 partidos disputados en la Primera Nacional, con cuatro goles, seis asistencias y 2.431 minutos en cancha.

Son números que reflejan su participación dentro de un equipo que atravesó diferentes etapas futbolísticas y que ahora, bajo la conducción de Delfino, parece haber encontrado una nueva manera de aprovechar sus características.

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La ubicación sobre la izquierda representa, por ahora, una apuesta táctica que viene dando señales positivas. El centro a Lago frente a Ciudad de Bolívar fue la acción más visible, pero el aporte de Marcioni en el funcionamiento colectivo fue más amplio.

Delfino no solamente encontró una nueva posición para un futbolista que ya conocía, sino que también empezó a darle forma a un frente ofensivo con funciones más definidas. Con Bonansea como referencia, Lago moviéndose con libertad y Marcioni instalado por izquierda, Colón parece haber encontrado una estructura que puede resultar determinante en el momento más importante de la temporada.