La Municipalidad trasladó a ocho nuevas familias al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. En total, hay 63 personas alojadas en el predio. Mientras tanto, se intensifican las tareas preventivas en las defensas y los sistemas de bombeo de la ciudad.

La crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

La crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

La crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

La crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en los sectores costeros de la ciudad de Santa Fe. Este martes, el nivel del río llegó a los 5,12 metros en el puerto local, mientras que la Municipalidad trasladó a ocho nuevas familias al Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde.

Con estos últimos movimientos, ya son 18 las familias alojadas en el predio municipal, con un total de 63 personas: 31 adultos y 32 menores. Los nuevos traslados corresponden a 27 personas, entre ellas 16 adultos y 11 menores, que fueron ubicadas en los módulos habitacionales preparados para brindar asistencia durante la crecida.

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El municipio mantiene el seguimiento de las familias que viven en sectores inundables ubicados por fuera de los anillos de defensa, con el objetivo de evaluar sus necesidades y definir eventuales medidas de asistencia. En paralelo, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil TECHO trabajan en la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento.

La altura del Paraná y el Salado

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina de este martes 10 de noviembre, a las 12, el río Paraná alcanzó los 5,12 metros en el puerto de Santa Fe. La marca permanece por debajo del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros.

Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,28 metros en Recreo, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia correspondientes a la misma jornada.

Refuerzan las medidas preventivas en las defensas

Ante el avance del agua, la Municipalidad continúa con el monitoreo del sistema de protección contra inundaciones y de los mecanismos de drenaje y bombeo.

Durante este martes se realizó el cierre preventivo de cuatro compuertas en los puntos operativos de bombeo de Roca, French, Funes y Bajada Di Stefano. En esos sectores también se instalaron electrobombas para impedir el ingreso de agua del río a través del sistema de drenaje y permitir su evacuación mediante bombeo ante eventuales precipitaciones.

Además, se acopiaron arenas y se prepararon bolsas para su utilización en Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. También continúan los controles sobre los terraplenes de defensa y los trabajos de recomposición, alteo de caminos y relleno de cárcavas, especialmente en la zona de la costa.

Transporte y recomendaciones para los vecinos

En La Boca, Alto Verde, se mantiene un operativo especial de transporte para facilitar la movilidad de los vecinos. El dispositivo incluye un servicio interno de colectivos y un sistema de trasbordo para garantizar la conexión con el resto de la ciudad, con personal de Tránsito encargado de ordenar la circulación.

Desde el municipio también recomendaron extremar las precauciones al circular por la costa, debido a la presencia de camalotes y alimañas. Además, recordaron que está prohibido transitar con vehículos sobre los terraplenes, extraer arena, piedra o tierra de las defensas, arrojar residuos en canales y realizar quemas de pasturas o ramas.