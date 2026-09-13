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Colón domina el historial ante Godoy Cruz y buscará hacerlo valer en Mendoza

Colón se impone en el historial general ante Godoy Cruz. El primer enfrentamiento se remonta a 1994 y el antecedente más reciente terminó 0-0.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 09:30hs
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Colón domina el historial ante Godoy Cruz y buscará hacerlo valer en Mendoza

Prensa Godoy Cruz

Colón y Godoy Cruz volverán a encontrarse este domingo en Mendoza, en un duelo que tendrá como uno de sus atractivos el extenso historial que ambos construyeron a lo largo de las últimas décadas.

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En total, Sabalero y Tomba se enfrentaron 30 veces, con una marcada ventaja para el conjunto santafesino: Colón ganó 15 partidos, Godoy Cruz se impuso en 9 y empataron en 6 oportunidades.

El primer capítulo de esta historia se escribió el 10 de septiembre de 1994, cuando Colón se quedó con un partidazo por 3-2. Desde entonces, los enfrentamientos se fueron sucediendo entre distintas categorías y competencias, hasta llegar al actual cruce por la Primera Nacional.

El último fue empate sin goles entre Colón y Godoy Cruz

El antecedente más cercano es relativamente reciente. El 26 de abril de 2026, Colón y Godoy Cruz igualaron 0-0 por la fecha 11 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en Santa Fe y terminó sin goles, aunque Colón sufrió la expulsión de Matías Godoy durante el primer tiempo.

Ahora volverán a verse las caras, aunque esta vez será en territorio mendocino, donde el historial más reciente no favorece al Sabalero.

La última vez en Mendoza fue para Godoy Cruz

Para encontrar el último enfrentamiento entre ambos en Mendoza hay que retroceder hasta el 5 de febrero de 2023.

Aquella tarde, en el estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz derrotó 1-0 a Colón, con el gol de Nahuel Ulariaga a los 41 minutos del segundo tiempo.

Ese es el antecedente que Colón buscará modificar este domingo, en una visita que además llega en un momento importante de la temporada.

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El Sabalero necesita recuperar terreno después de las derrotas ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón, mientras que Godoy Cruz llega fortalecido por sus últimas actuaciones.

El historial favorece a Colón, pero los números deberán trasladarse al campo de juego. En Mendoza, el Sabalero tendrá la oportunidad de hacer valer esa ventaja histórica y, sobre todo, de conseguir una victoria que le permita volver a meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Colón Godoy Cruz Mendoza
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