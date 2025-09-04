Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Colón se enfoca en el partido ante Estudiantes (RC), a quien recibirá el lunes 8 de septiembre. Ezequie Medrán recuperará a dos piezas clave.

Colón se prepara para recibir a Estudiantes de Río Cuarto el lunes 8 de septiembre, desde las 19, en el estadio Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional.

El Sabalero llega tras caer ante Defensores de Belgrano por 1-0 en el Juan Pasquale, un resultado que dejó al equipo sin chances de pelear por el Reducido, pero con cierta tranquilidad en la lucha por la permanencia, ya que le lleva nueve puntos al CADU, el primer equipo en zona de descenso.

Bajas y regresos en Colón

El entrenador Ezequiel Medrán deberá definir el equipo con varias bajas sensibles. Entre los que seguirán al margen se encuentra Christian Bernardi, quien padece una luxación gleno-humeral con lesión del labrum y continúa con fisioterapia y trabajo de kinesiología (FKT). También estarán ausentes Lautaro Gaitán y Tomás Gallay, recuperándose de lesiones musculares.

En cuanto a retornos, Emmanuel Gigliotti estará disponible tras cumplir con la fecha de suspensión, mientras que Nicolás Thaller podría reaparecer después de superar un desgarro en el aductor. La recuperación de Cristian García y la disponibilidad de Zahir Yunis también abren alternativas para reforzar la defensa y el mediocampo.

Medrán, ¿meterá cambios en Colón?

Medrán analiza cambios en la formación inicial luego de la floja actuación ante Defensores de Belgrano. Entre las modificaciones, Luis Miguel Rodríguez podría ingresar por José Barreto, mientras que otros ajustes se esperan en la zaga y el medio campo, potenciados por el regreso de Thaller y la necesidad de mejorar el rendimiento colectivo.

Con la permanencia en Primera Nacional asegurada y la obligación de terminar el torneo con buenas actuaciones, Colón buscará una reacción en el Brigadier López ante Estudiantes de Río Cuarto, en un partido clave para cerrar la temporada con mayor confianza.