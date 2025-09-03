Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuenta regresiva en Colón: ya hay día para las elecciones y la entrega de mando

La dirigencia de Colón convocó a los sectores opositores que particoparon de las últimas elecciones, donde se comunicará la fecha de los comicios y la entrega de mando.

3 de septiembre 2025 · 22:31hs
La política en Colón comienza a encaminarse tras meses de rumores, versiones cruzadas y reclamos de los distintos sectores opositores. Finalmente, la Comisión Directiva que encabeza Víctor Godano convocó formalmente a una reunión con los referentes de las agrupaciones que participaron en las elecciones de fines de 2023. El encuentro se realizará el sábado 6 de septiembre a las 10 de la mañana en el Hotel de Colón y allí se informará la decisión más esperada: las elecciones se desarrollarán el sábado 30 de noviembre, mientras que el traspaso de mando será el 1° de diciembre.

La confirmación del cronograma electoral llega en un contexto deportivo adverso, con el equipo peleando por mantener la categoría en la Primera Nacional y con el malestar de los hinchas creciendo semana tras semana. El llamado a las urnas, entonces, se presenta como una válvula de escape institucional y como una oportunidad para que los socios decidan el rumbo de un club que atraviesa un presente complejo.

Reunión clave en el Hotel de Colón

La Comisión Directiva invitó a todos los espacios que compitieron en las últimas elecciones a participar de la reunión informativa. Allí, además de comunicar la fecha, se explicarán los pasos administrativos que llevará adelante el club hasta llegar a la asamblea electoral. La intención es dar previsibilidad en un momento donde la incertidumbre había ganado terreno, no solo en lo deportivo sino también en lo político.

Un cierre de ciclo

De esta manera, la actual conducción encabezada por Víctor Godano terminará su mandato a fines de noviembre, dejando allanado el camino para una nueva dirigencia. La entrega del club está programada para el 1 de diciembre, lo que garantiza una transición inmediata entre la gestión saliente y la entrante.

Un clima electoral en ebullición

Desde hace semanas se multiplican las versiones sobre posibles candidatos. Algunos nombres ya suenan con fuerza, mientras que otros sectores analizan si participarán o no de la contienda. Lo cierto es que, con la fecha definida, comenzará de manera oficial la carrera por la presidencia de Colón, que promete ser intensa y con varios actores en pugna.

En medio de un presente deportivo preocupante, la definición de la fecha electoral aparece como un primer paso hacia la normalización institucional. Los socios tendrán en sus manos la posibilidad de elegir a los dirigentes que deberán afrontar el desafío de reordenar el club, sanear su economía y proyectar un futuro deportivo más estable.

