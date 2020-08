Colón: el conmovedor mensaje de la madre de Brian Fernández

La historia de la familia Fernández está muy arraigada al fútbol santafesino, ya que Brian, Leandro y Nicolás son jugadores profesionales, mientras que David era fanático de Colón y tiene una bandera que siempre se ubica detrás del arco de la Juan José Paso. Su mamá Rosa Villagra se encuentra en Buenos Aires, donde Tomás, el menor de la familia, juega en las inferiores de Defensa y Justicia.

A Leandro, hermano mayor de Brian Fernández, actual delantero de Colón, reveló sobre la muerte de su hermano David: "Fue duro, ese día jugando para Ferro me tocaba debutar contra Olimpo, me llamó mi vieja al mediodía, me dijo lo que había pasado, le dije al cuerpo técnico y me dijeron que si quería que no jugara. Agarramos el auto y nos fuimos a Santa Fe, llegamos a la noche, todavía no había fallecido, a las pocas horas que llegamos nos dijeron que tenía muerte cerebral y le iban a sacar el respirador".

Luego, el hermano de Brian Fernández contó sobre el fallecimiento de su hermano David, que era fanático de Colón, y dijo: "No estábamos al tanto de lo que sentía por estar acá, lo traíamos a Buenos Aires, lo llevábamos, pero no era abierto para contarnos lo que le pasaba. Eso nos quedará pendiente que nos quedó porque nunca vamos a saber por qué lo hizo, pero desde el cielo nos ilumina y estará disfrutando del crecimiento que estamos viviendo y que seguimos adelante siempre".

David Fernández.jpg La mamá de Brian Fernández recordó a su hijo David, que era fanático hincha de Colón.

Luego se refirió al partido que jugó con Independiente ante Colón, donde fue el encargado de patear el penal en el arco detrás del cual estaba la bandera de su hermano y el hermano de Brian Fernández reveló: "Fue tremendo, cuando fui a patear el penal, que siempre pateo cruzado, fuerte y arriba, y miro para ahí y estaba la bandera de David, dije 'la puta madre, qué hago pateo o no pateo'. Cuando llegué a patear decidí hacerlo ahí y por suerte Alex (Alexander Domínguez) que hoy es mi compañero en Vélez se tiró para el otro lado, y lo fui a festejar donde iba siempre yo, iba siempre a ese rinconcito, lo disfruté al máximo. Nunca había jugado en cancha de Colón, siempre fue un sueño. Ese día fue todo completo".

Rosana Villagra, en su cuenta de Instagram, subió una historia donde aparece la foto de David, con una bandera de Colón atrás, con la siguiente leyenda: "Siempre en mi alma y mi corazón hijito", acompañada de emoticones de una carita llorando y un corazón.