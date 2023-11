El mensaje de Damonte al hincha de Colón: "Lo necesitamos, porque es un jugador más y nos da un plus"

No queda otra que ganar para llegar con vida a la fecha final, donde lo esperará Vélez. A esta altura, cuando el margen de error es nulo, quizás no importan las formas, si no dejar los tres puntos en casa. Delante tendrá un adversario muy complicado, por lo que habrá que algo más.

Esto se suma a la gente, que jugó y juega un papel preponderante en la campaña. Solo es cuestión de ver los números, ya que Colón sumó casi todos los puntos en el Brigadier López, donde está invicto. En este sentido, el entrenador sabalero le hizo un pedido a la gente: "El mensaje para el hincha es que siga apoyando, que lo necesitamos. Fue impresionante la gente desde el primer día. Es un jugador más y sacamos un plus en casa. Esto hay que aprovecharlo. No le puedo pedir nada al hincha, porque está haciendo su trabajo. Los jugadores saben el momento que vive Colón y sería injusto que no siga en Primera, pero hay que demostrarlo jugando con el corazón en la mano y dejando la piel. Es mi idea, competir al 100% y luego trabajar y jugar con los dientes apretados".

Hinchas Colón Brigadier López.jpeg Israel Damonte resaltó la importancia del hincha de Colón para el partido límite ante Talleres.

"A veces te puede pasar que las cosas no te salgan, por lo que uno debe ir adelante de prepo. Hay que aprovechar nuestra localía, donde Colón se hizo fuerte. Ser inteligentes y sabiendo jugar con la presión. Esto es de vida o murete en términos futbolísticos, porque hay otras presiones más importantes. Vamos a dejar el corazón, que el hincha se quede tranquilo que el equipo saldrá a cortarle las patas a Talleres y buscar el partido", apuntó el conductor sabalero.

Se espera un nuevo marco infernal en el Cementerio de los Elefantes en esta lucha titánica por no claudicar y seguir en Primera División.