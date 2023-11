El DT de Colón, Israel Damonte, no dio la formación, pero sí deslizó la chance de retorno de Tomás Galván ante Talleres. "Nos puede dar mucho", confesó

El mensaje de Damonte al hincha de Colón: "Lo necesitamos, porque es un jugador más y nos da un plus"

Ahora atendiendo a todo lo que está en juego, se volvió al cause con el flamante conductor, que apostó mucho al coraje y la tenacidad para dejar los tres puntos en casa ante un rival que, si bien no viene bien, es de muy peligroso.

Como era de esperarse, no confirmó la formación, pero sí dio algunas pistas, como el posible cambio de esquema y nombres. La lesión de Eric Meza le imposibilita plantar la línea de cinco, ya que no cuenta con un jugador ideal. Ni Gian Nardelli ni Santiago Pierotti son los más indicados (haciendo la salvedad que está lesionado Alberto Espínola), por lo que retornaría a la tradicional de defender con cuatro.

Pese a que está para volver, Paolo Goltz seguiría en el banco y el que saldría es Emmanuel Mas. Se podrían meter Favio Álvarez y Santiago Pierotti o Tomás Galván. Sobre todo el último, ya que Damonte lo dio a entender con la charla con los medios: "Tuve una charla con Tomy y es importante. Quizás el esquema le abre la chance a uno y se la quita a otros, como es su caso. Como carrilero en una línea de cinco no hubiera sido bueno, pero lo tengo en cuenta. Hizo una gran semana y veremos. Si bien conozco a todos, no tengo un conocimiento total. Lo que trato de hacer es ver el día a día y notar cómo están los jugadores. No tengo el tiempo para probar. A veces las chances son 20' y los jugadores lo entienden. Tomy nos puede dar mucho y veremos si juega el domingo".

Arsenal Colón Tomás Galván.jpg Israel Damonte dijo que Tomás Galván tiene chances de volver a ser titular en Colón. Télam

En pocas palabras, le dio mucho crédito, en un Colón que podría pasarse con un 4-2-3-1. Una tentativa: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Germán Conti, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Cristian Vega y Baldomero Perlaza; Tomás Galván o Santiago Pierotti, Rubén Botta y Favio Álvarez; y Ramón Ábila.