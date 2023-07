Farías: "Tenerlo a Messi de compañero es lo máximo en mi carrera"

"Estoy muy contento, es un gran paso en mi carrera, lo necesitaba, estoy esperando el viaje. La verdad que lo hablaba con mi gente cercana, con mi novia, mis amigos, no pensé que llegaría tan rápido, pero gracias a Dios me recuperé bien y ahora tengo esta posibilidad", apuntó.

Más adelante reconoció que "estaba un poco ansioso para que se cierre todo, estoy más relajado, muy contento por lo que viene en mi carrera. Espero encontrarme con Messi y aprender en el día a día, tenerlo de compañero es lo máximo en mi carrera".

Farías reafirmó que "la verdad que me encuentro en un momento bueno después de la lesión, después llegó la oferta, estoy en un momento de retomar lo que fui el torneo pasado, el torneo en el que salimos campeones, debo aprender porque soy chico".

Cuando le pidieron una opinión por el presente del equipo, no dudó en decir que "la verdad que a pesar de la noticia de que me voy, estoy con bronca, los muchachos lo van a sacar adelante, ojalá que este mercado de pases se pueda reforzar, los chicos quieren sacar adelante al club, nos falta un poco, todos queremos salir adelante, nadie quiere verse en el fondo".

El canterano recordó que "el partido pasado pedí más información exacta, no iba a viajar, en la semana me comunicaron que ahora no iba a jugar, concentré, acompañé al equipo, quería entrar pero no se dio. Todavía no se cuándo viajó, ayer me dijeron que los números estaban ok, solamente hablé con los profes de allá que me mandan trabajos para hacer".

Antes de su despedida, Farías le agradeció a Gorosito por el apoyo recibido: "Me dijo Pipo que disfrute, por el cuerpo técnico tengo un aprecio grande, un grupo que le llega al jugador, que me cuide me dijeron y aproveche las oportunidades. Tengo muchísimo para seguir mejorando, tengo 20 años, es un gran paso en mi carrera estar al lado de grandes jugadores, espero estar a la altura".