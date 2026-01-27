Colón encamina la llegada de Federico Rasmussen para reforzar la defensa

Colón dio un paso importante en el mercado de pases y quedó muy cerca de cerrar la incorporación de Federico Rasmussen , defensor zurdo que llegaría desde Godoy Cruz. Con el club mendocino ya existe un entendimiento por el préstamo y, en paralelo, el futbolista también dio el visto bueno para sumarse al proyecto sabalero.

La dirigencia rojinegra avanzó en las últimas horas hasta alcanzar un principio de acuerdo con Godoy Cruz para que Rasmussen se sume a préstamo por una temporada. El jugador, que ya mantuvo conversaciones con el cuerpo técnico, se mostró predispuesto a llegar a Santa Fe y, si no surgen imprevistos, podría arribar en los próximos días para completar los trámites formales.

La llegada del zaguero responde a un pedido puntual de Ezequiel Medrán, quien consideraba prioritaria la incorporación de un marcador central zurdo para equilibrar la última línea de cara a un torneo extenso y exigente como la Primera Nacional.

Quién es Federico Rasmussen: experiencia y recorrido

Rasmussen construyó una carrera con pasos tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Tras formarse en inferiores, sumó una experiencia internacional en México con cesiones al Atlante FC y un breve paso por Querétaro, antes de regresar al país por cuestiones de cupo. En 2021 tuvo su estreno en la Primera División con Sarmiento de Junín, donde logró continuidad durante dos temporadas. A comienzos de 2023 se incorporó a Godoy Cruz, club con el que volvió a competir en la máxima categoría del fútbol argentino.

Durante la campaña más reciente integró el plantel del Tomba que no pudo sostener la categoría, pero mantuvo una participación activa. Disputó 14 partidos en el Apertura, tres encuentros por Copa Sudamericana y nueve en el Clausura, acumulando una importante cantidad de minutos en cancha. Si bien no sumó presencias en Copa Argentina, su rodaje en distintas competencias y contextos lo posiciona como un futbolista con experiencia reciente. Además, en su etapa juvenil formó parte de la Selección Argentina Sub-17 que jugó el Mundial de 2009.

Con la llegada de Rasmussen encaminada, en el club entienden que se cubre el único puesto que el entrenador mantenía como prioridad en este tramo del mercado. La intención es sumar un perfil que combine presencia física, experiencia y conocimiento de la categoría, cualidades valoradas por el cuerpo técnico.