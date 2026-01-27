Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón encamina la llegada de Federico Rasmussen para reforzar la defensa

La dirigencia de Colón alcanzó un principio de acuerdo con Godoy Cruz, arribaría a préstamo para afrontar la temporada de Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 09:07hs
Colón encamina la llegada de Federico Rasmussen para reforzar la defensa

Gentileza UNO Mendoza

Colón dio un paso importante en el mercado de pases y quedó muy cerca de cerrar la incorporación de Federico Rasmussen, defensor zurdo que llegaría desde Godoy Cruz. Con el club mendocino ya existe un entendimiento por el préstamo y, en paralelo, el futbolista también dio el visto bueno para sumarse al proyecto sabalero.

Mercado de pases de Colón: el central que buscaba Medrán

La dirigencia rojinegra avanzó en las últimas horas hasta alcanzar un principio de acuerdo con Godoy Cruz para que Rasmussen se sume a préstamo por una temporada. El jugador, que ya mantuvo conversaciones con el cuerpo técnico, se mostró predispuesto a llegar a Santa Fe y, si no surgen imprevistos, podría arribar en los próximos días para completar los trámites formales.

La llegada del zaguero responde a un pedido puntual de Ezequiel Medrán, quien consideraba prioritaria la incorporación de un marcador central zurdo para equilibrar la última línea de cara a un torneo extenso y exigente como la Primera Nacional.

LEER MÁS: Neris: "La idea es dejarle un dinero a Colón, pero está todo estancado"

Quién es Federico Rasmussen: experiencia y recorrido

Rasmussen construyó una carrera con pasos tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Tras formarse en inferiores, sumó una experiencia internacional en México con cesiones al Atlante FC y un breve paso por Querétaro, antes de regresar al país por cuestiones de cupo. En 2021 tuvo su estreno en la Primera División con Sarmiento de Junín, donde logró continuidad durante dos temporadas. A comienzos de 2023 se incorporó a Godoy Cruz, club con el que volvió a competir en la máxima categoría del fútbol argentino.

Durante la campaña más reciente integró el plantel del Tomba que no pudo sostener la categoría, pero mantuvo una participación activa. Disputó 14 partidos en el Apertura, tres encuentros por Copa Sudamericana y nueve en el Clausura, acumulando una importante cantidad de minutos en cancha. Si bien no sumó presencias en Copa Argentina, su rodaje en distintas competencias y contextos lo posiciona como un futbolista con experiencia reciente. Además, en su etapa juvenil formó parte de la Selección Argentina Sub-17 que jugó el Mundial de 2009.

Con la llegada de Rasmussen encaminada, en el club entienden que se cubre el único puesto que el entrenador mantenía como prioridad en este tramo del mercado. La intención es sumar un perfil que combine presencia física, experiencia y conocimiento de la categoría, cualidades valoradas por el cuerpo técnico.

Colón Federico Rasmussen Godoy Cruz Primera Nacional
Noticias relacionadas
neris: la idea es dejarle un dinero a colon, pero esta todo estancado

Neris: "La idea es dejarle un dinero a Colón, pero está todo estancado"

colon volvio al trabajo y ya piensa en el amistoso con patronato tras la serie rio de la plata

Colón volvió al trabajo y ya piensa en el amistoso con Patronato tras la Serie Río de La Plata

taborda: la propuesta para colon es dinero que ponemos nosotros para la salida de neris

Taborda: "La propuesta para Colón es dinero que ponemos nosotros para la salida de Neris"

jose neris reaparece en colon y san lorenzo se presenta en su futuro

José Neris reaparece en Colón y San Lorenzo se presenta en su futuro

Lo último

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Último Momento
Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Ovación
Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"