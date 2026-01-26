Uno Santa Fe | Colón | Colón

Neris: "La idea es dejarle un dinero a Colón, pero está todo estancado"

El delantero José Neris volvió a entrenar en Colón mientras se resuelve su salida, aunque sin acuerdo. "Me queda la espina de no haberme afianzado", dijo

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 19:27hs
Neris: La idea es dejarle un dinero a Colón, pero está todo estancado

IG joseneris8

José Neris volvió a ponerse la ropa de entrenamiento de Colón mientras su futuro sigue sin resolverse. El delantero se retomó las prácticas sabiendo que, por ahora, la salida que se venía gestionando quedó frenada. Un escenario que él mismo reconoció públicamente en diálogo con Sol 91.5.

En Colombia informan que está sellada su llegada finalmente a América de Cali, pero desde Santa Fe hay cautela y mucho más después de las declaraciones del jugador.

• LEER MÁS: Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

“Tenía que presentarme. Se venía hablando de que podía salir algo, pero se complicó y tengo que presentarme, ya que tengo contrato en Colón por un año más”, explicó el uruguayo, que asumió la situación con resignación y cautela. “Ahora a esperar qué será de mi futuro”, agregó.

• LEER MÁS: Taborda: "La propuesta para Colón es dinero que ponemos nosotros para la salida de Neris"

El Toro contó que su regreso fue normal. “Solo hablé con Diego (el mánager, Colotto), que me presentó. Con el técnico no. Entrené con el resto del plantel y esperando para ver qué pasa”, detalló, dejando en claro que hoy su situación es la de un jugador que cumple, pero que no pierde de vista una posible salida.

José Neris

Neris volvió a trabajar en Colón, pero...

El charrúa también fue claro respecto a su intención. “La idea es dejarle un dinero a Colón, que invirtió en mí, e irme bien para seguir mi carrera en otro lado. Está todo estancado por ahora”, reconoció. En esa misma línea, remarcó: “No es la idea quedar seis meses parado, porque Colón se portó bien conmigo. Creo que charlando saldrá algo bueno para los dos”.

• LEER MÁS: Colón volvió al trabajo y ya piensa en el amistoso con Patronato tras la Serie Río de La Plata

Al repasar su último año, Neris recordó su paso por Uruguay y explicó por qué regresó. “Tuve una buena temporada, con muchos goles, y City Torque clasificó a la Sudamericana, pero en Uruguay no hay mucho margen económico y tuve que volver”, señaló.

• LEER MÁS: José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Por ahora, el panorama no ofrece certezas. “Solo hay rumores, porque no hay nada concreto. Veremos qué le sirve a Colón y a mí”, sostuvo, y aclaró por qué su vuelta se dio recién ahora: “No entré antes porque se pensaba que la salida se iba a resolver rápido, pero como no se dio, tuve que estar acá”.

• LEER MÁS: Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

La espina que tiene Neris en Colón

En un pasaje más introspectivo, el delantero fue autocrítico sobre su etapa en el Sabalero. “Hubo un montón de factores que jugaron en contra, y se suma que no anduve bien en Colón. Surgieron cosas a nivel personal que complicaron. Fue más culpa mía y lo tengo guardado”, confesó.

José Neris y Sebastián Prediger.jpg
José Neris dijo que quiere irse

José Neris dijo que quiere irse "bien de Colón".

Por último, dejó una reflexión cargada de sinceridad y una expresión de deseo. “Me queda la espina de no haber logrado afianzarme, sobre todo por la confianza que me brindaron. Ojalá este año Colón vuelva”.

Colón José Neris contrato
Noticias relacionadas
jose neris reaparece en colon y san lorenzo se presenta en su futuro

José Neris reaparece en Colón y San Lorenzo se presenta en su futuro

madryn se pone a punto para visitar a colon en el inicio de la primera nacional

Madryn se pone a punto para visitar a Colón en el inicio de la Primera Nacional

la reserva de colon ajusta detalles con amistosos ante rafaela

La Reserva de Colón ajusta detalles con amistosos ante Rafaela

¿colon cerro con saldo positivo su gira de amistosos en uruguay?

¿Colón cerró con saldo positivo su gira de amistosos en Uruguay?

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"