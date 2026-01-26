Neris: "La idea es dejarle un dinero a Colón, pero está todo estancado"

El delantero José Neris volvió a entrenar en Colón mientras se resuelve su salida, aunque sin acuerdo. "Me queda la espina de no haberme afianzado", dijo

José Neris volvió a ponerse la ropa de entrenamiento de Colón mientras su futuro sigue sin resolverse. El delantero se retomó las prácticas sabiendo que, por ahora, la salida que se venía gestionando quedó frenada. Un escenario que él mismo reconoció públicamente en diálogo con Sol 91.5.

En Colombia informan que está sellada su llegada finalmente a América de Cali, pero desde Santa Fe hay cautela y mucho más después de las declaraciones del jugador.

“Tenía que presentarme. Se venía hablando de que podía salir algo, pero se complicó y tengo que presentarme, ya que tengo contrato en Colón por un año más”, explicó el uruguayo, que asumió la situación con resignación y cautela. “Ahora a esperar qué será de mi futuro”, agregó.

El Toro contó que su regreso fue normal. “Solo hablé con Diego (el mánager, Colotto), que me presentó. Con el técnico no. Entrené con el resto del plantel y esperando para ver qué pasa”, detalló, dejando en claro que hoy su situación es la de un jugador que cumple, pero que no pierde de vista una posible salida.

El charrúa también fue claro respecto a su intención. “La idea es dejarle un dinero a Colón, que invirtió en mí, e irme bien para seguir mi carrera en otro lado. Está todo estancado por ahora”, reconoció. En esa misma línea, remarcó: “No es la idea quedar seis meses parado, porque Colón se portó bien conmigo. Creo que charlando saldrá algo bueno para los dos”.

Al repasar su último año, Neris recordó su paso por Uruguay y explicó por qué regresó. “Tuve una buena temporada, con muchos goles, y City Torque clasificó a la Sudamericana, pero en Uruguay no hay mucho margen económico y tuve que volver”, señaló.

Por ahora, el panorama no ofrece certezas. “Solo hay rumores, porque no hay nada concreto. Veremos qué le sirve a Colón y a mí”, sostuvo, y aclaró por qué su vuelta se dio recién ahora: “No entré antes porque se pensaba que la salida se iba a resolver rápido, pero como no se dio, tuve que estar acá”.

La espina que tiene Neris en Colón

En un pasaje más introspectivo, el delantero fue autocrítico sobre su etapa en el Sabalero. “Hubo un montón de factores que jugaron en contra, y se suma que no anduve bien en Colón. Surgieron cosas a nivel personal que complicaron. Fue más culpa mía y lo tengo guardado”, confesó.

José Neris y Sebastián Prediger.jpg José Neris dijo que quiere irse "bien de Colón".

Por último, dejó una reflexión cargada de sinceridad y una expresión de deseo. “Me queda la espina de no haber logrado afianzarme, sobre todo por la confianza que me brindaron. Ojalá este año Colón vuelva”.