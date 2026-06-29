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Medrán piensa en el reemplazo de Lago en Colón para visitar a Deportivo Madryn

Para el partido ante Deportivo Madryn, Colón tendrá dos bajas obligadas, por lo que Ezequiel Medrán analiza opciones

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 17:52hs
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Medrán piensa en el reemplazo de Lago en Colón para visitar a Deportivo Madryn

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón puso en marcha una nueva semana de entrenamientos con la mira puesta en un compromiso de riesgo. El próximo domingo, desde las 15, visitará a Deportivo Madryn por la 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y Ezequiel Medrán ya sabe que deberá retocar el equipo por dos bajas que no podrá evitar.

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La primera modificación está prácticamente definida. Federico Rasmussen llegó al límite de amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar, salvo imprevistos, sería ocupado por Pier Barrios, quien está en condiciones de regresar y conformaría la zaga central junto a Sebastián Olmedo.

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La complicada misión de Medrán en Colón

El otro cambio genera mucha más expectativa. Ignacio Lago fue sometido a una intervención quirúrgica programada en una de sus manos y estará ausente, al menos, hasta la próxima fecha. Su baja obliga al entrenador a encontrar una nueva alternativa para el sector ofensivo.

En ese puesto aparecen dos nombres con chances concretas. Por un lado, Franco García, la única incorporación que sumó Colón en este mercado de pases y que podría tener su oportunidad desde el arranque. La otra variante es Conrado Ibarra. Todo dependerá de lo que espera Medrán de Deportivo Madryn.

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Serán días de análisis para Medrán, que aprovechará cada práctica antes del viaje a Puerto Madryn para terminar de definir el equipo. Más allá de los dos cambios obligados, el entrenador buscará mantener la estructura de un conjunto que necesita sumar fuera de casa para seguir prendido en la pelea por los puestos de arriba.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Madryn
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