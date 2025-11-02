Se viene el cierre de listas en Colón y habrá una elección con múltiples candidatos

Uno Santa Fe | Colón | Colón

A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de listas de cara a las elecciones del 30 de noviembre, en Colón la realidad muestra que la unidad no prosperó. Pese a los intentos de algunos sectores, los personalismos y diferencias se impusieron, por lo que no habrá menos de cuatro opciones.

Durante los próximos días podrían comenzar a oficializarse algunas candidaturas, entre ellas la de la agrupación Tradicional Sabalera, que tiene como referente a José Alonso, uno de los pocos que hasta ahora mantuvo un perfil bajo, ya que no tuvo exposición ni tampoco participó de las reuniones que armó la dirigencia con los opositores en el momento más candente de la Primera Nacional. Según trascendió, días atrás hubo una reunión de “mesa chica” en un restaurante de la ciudad, donde se habrían dado pasos importantes en la conformación de su propuesta.

No menos de cuatro listas en Colón

Una de las grandes incógnitas que ronda entre los socios e hinchas sabaleros es si José Vignatti formará parte de esa lista o no. Mientras tanto, también se preparan para competir Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena y Gustavo Abraham.

Por su parte, Carlos Trod continúa realizando gestiones para presentarse, aunque el club aún no reconoce oficialmente a su agrupación. En tanto, tanto Clemente Valdéz como Oscar Yódice habrían decidido no ser de la partida. ¿El oficialismo? Es una incógnita y, como viene la mano, no habría.

El oficialismo aún no confirmó si participará en las elecciones de Colón.

El próximo 10 de noviembre vence el plazo para la presentación formal de listas, y se espera que en el transcurso de esta semana también se convoque a Asamblea para la aprobación de la Memoria y Balance, un paso clave en el calendario institucional del club del barrio Centenario.

