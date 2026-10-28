El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Pier Barrios volvió en Colón ante Almirante Brown tras una ausencia por cuestiones físicas, pero no viajó a jugar frente a Ciudad de Bolívar. ¿Qué ocurrió?

La situación de Pier Barrios abrió un interrogante en Colón en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional. El defensor, uno de los referentes del plantel, volvió a estar disponible después de una serie de partidos ausente por una cuestión física, reapareció ante Almirante Brown y quedó involucrado en una actuación defensiva que terminó con el empate agónico del conjunto bonaerense.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención llegó después: pese a encontrarse en condiciones de jugar, no integró la delegación que viajó para visitar a Ciudad de Bolívar.

La ausencia sorprendió porque Barrios cuenta con experiencia y peso dentro del vestuario. Pero la explicación que dio Iván Delfino después de la victoria en Bolívar no despejó todas las dudas. Consultado por la decisión, el entrenador se limitó a señalar que respondió a cuestiones tácticas.

Detrás de esa respuesta, sin embargo, habría un conflicto de consideración que explica mejor el presente del defensor. Según trascendió, el cuerpo técnico habría quedado molesto con la reacción del futbolista al perder protagonismo y decidió marcar una posición con su ausencia de la convocatoria.

De la vuelta ante Almirante a quedar afuera de la delegación de Colón

Barrios venía sin poder ser utilizado por Delfino debido a un inconveniente físico. Su regreso se produjo en el tramo final del encuentro ante Almirante Brown, que terminó con un empate 2-2 en el Brigadier López, después de que Colón estuviera dos veces en ventaja.

En el desenlace, la defensa sabalera cometió errores que facilitaron la igualdad del Mirasol. Barrios quedó señalado junto a Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y el arquero Tomás Giménez, en una secuencia que dejó una sensación de frustración por los puntos que se escaparon en casa.

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El rendimiento del defensor en esos minutos habría sido uno de los elementos que el entrenador tuvo en cuenta. Pero no sería el único factor detrás de una decisión que sorprendió por el lugar que Barrios ocupa dentro del plantel.

El malestar que habría cambiado el escenario en Colón

La información que circula en el entorno sabalero apunta a una diferencia entre el jugador y el cuerpo técnico por la pérdida de terreno en la consideración. Barrios se habría molestado por no haber sido convocado para el anterior compromiso como visitante frente a Mitre, una situación que habría generado tensión con Delfino.

A esa reacción se habría sumado la evaluación de su actuación ante Almirante Brown. En ese contexto, la decisión de dejarlo afuera del viaje a Bolívar habría funcionado como una señal del entrenador frente a una situación que no habría caído bien puertas adentro.

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Por ahora, no hubo una explicación pública que confirme ese trasfondo. La única versión expresada por Delfino fue la de una determinación táctica. Lo concreto es que Barrios quedó relegado en un momento decisivo del campeonato, cuando Colón empieza a definir su posición de cara al Reducido.

Thaller es hoy la primera opción de Delfino

En la consideración del entrenador, Nicolás Thaller aparece actualmente por delante de Barrios para ocupar un lugar en la zaga. La decisión responde a la elección futbolística del cuerpo técnico, aunque el escenario podría modificarse según el rendimiento, las necesidades del equipo y la evolución de la relación entre el defensor y Delfino.

La situación adquiere relevancia por el peso que Barrios tiene en el plantel y por la proximidad de la etapa de eliminación directa, en la que Colón buscará pelear por el segundo ascenso. En ese contexto, recuperar alternativas y sostener un grupo enfocado puede resultar tan importante como definir el equipo titular.

Los números de Barrios en la temporada de Colón

Durante 2026, el defensor disputó 25 partidos de la Primera Nacional con la camiseta de Colón, convirtió un gol y acumuló 2.069 minutos en cancha, según los registros estadísticos aportados.

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Los números reflejan una participación importante a lo largo del campeonato, aunque su presente está atravesado por una realidad diferente: ya no parece tener asegurado el lugar que ocupó durante buena parte de la temporada.

El caso Barrios combina una decisión futbolística con un posible conflicto interno. Mientras Delfino sostiene que la ausencia respondió a cuestiones tácticas, la versión de un malestar entre ambos agrega un interrogante sobre el futuro inmediato del referente. Con el Reducido cada vez más cerca, resta saber si se trata de una medida puntual o si el defensor seguirá relegado en la estructura del entrenador.