Delfino paró el equipo con dos cambios obligados en Colón

Colón se entrenó a puertas cerradas con la mira puesta en Defensores de Belgrano. Dos titulares arrastran lesiones y generan preocupación de cara al Reducido.

Colón empieza a delinear el equipo para la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. Este miércoles, Iván Delfino ordenó una práctica de fútbol a puertas cerradas en la que ensayó dos modificaciones para recibir a Defensores de Belgrano, el sábado desde las 18 en el estadio Brigadier López.

El objetivo del Sabalero será cerrar la primera etapa del campeonato con una victoria y, al mismo tiempo, mantenerse atento a los resultados que pueden modificar su posición en la tabla.

La formación que probó el entrenador tuvo dos variantes respecto de la estructura que venía utilizando: Sebastián Olmedo ingresó por Facundo Castet y Darío Sarmiento ocupó el lugar del lesionado Franco García. La presencia de Olmedo respondería a una situación vinculada con la intención de preservar a Castet, quien tendría una posible fractura intercostal. Su situación deberá evaluarse para determinar si puede estar disponible.

En el caso de García, el panorama es más complejo. El atacante volvió a resentirse de la lesión en el empeine del pie izquierdo durante el partido ante Ciudad de Bolívar y será sometido a estudios para establecer el alcance de la dolencia.

El equipo que probó Delfino

La práctica se desarrolló sin acceso a la prensa y permitió observar la primera formación que ensayó el entrenador para el compromiso del sábado. Los once futbolistas que dispuso fueron: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

La inclusión de Olmedo y Sarmiento es, por ahora, una referencia del ensayo futbolístico y no una confirmación definitiva. Delfino tendrá todavía entrenamientos por delante para evaluar el estado físico de sus jugadores y decidir si sostiene esa formación.

LEER MÁS: Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón llega a la última jornada ubicado en el quinto puesto de la Zona A, posición que actualmente lo cruzaría con Midland en la primera fase del Reducido. Sin embargo, todavía tiene posibilidades de escalar: los resultados de Deportivo Madryn y Deportivo Morón serán determinantes para establecer si termina cuarto o incluso tercero.

Colón conocerá los resultados antes de jugar

El Sabalero afrontará el partido con la ventaja de conocer previamente los resultados de sus rivales directos. Deportivo Madryn visitará a San Miguel, ya descendido, mientras que Deportivo Morón recibirá a Ciudad de Bolívar. Ambos encuentros se jugarán antes del inicio del partido en Santa Fe.

Ese escenario le permitirá a Delfino conocer con precisión qué necesita su equipo para mejorar su ubicación y evaluar cómo administrar los minutos de algunos futbolistas. Si la posición final ya estuviera definida antes del comienzo del encuentro, el entrenador podría considerar preservar a jugadores que arrastren molestias o acumulen un desgaste importante.

A ese factor se suma la posibilidad de que el inicio del Reducido se postergue una semana por la visita del papa a la Argentina, un eventual cambio de calendario que modificaría los tiempos de preparación para la etapa decisiva.

Defensores llegaría con numerosas ausencias

Del otro lado, Defensores de Belgrano afrontaría el cierre de la fase regular con una cantidad importante de bajas. A las lesiones y suspensiones se sumaría una decisión institucional: el club no tendría en cuenta a los futbolistas cuyos contratos vencen a fin de año y que no continuarán en la próxima temporada.

La medida estaría relacionada con la intención de evitar riesgos físicos en jugadores que ya no formarían parte del proyecto futuro, luego de que el equipo asegurara su permanencia con el empate ante San Miguel.

@FerroOficial

De esta manera, el rival del Sabalero podría presentar una formación con varias modificaciones, un dato que Colón deberá considerar sin perder de vista su propio objetivo: terminar lo más arriba posible y llegar al Reducido con buenas sensaciones.

La última fecha puede cambiar el camino de Colón

El partido ante Defensores no será uno más para el equipo de Delfino. Además de cerrar la fase regular en el Brigadier López, el resultado y la ubicación definitiva determinarán el cruce de la primera ronda y las condiciones con las que el Sabalero iniciará la búsqueda del segundo ascenso.

LEER MÁS: Bruno Amiconi dirigirá a Colón ante Defensores: ¿cómo le fue con este árbitro?

Con dos cambios ensayados, dudas físicas por resolver y los resultados de Madryn y Morón como referencia, Colón encara una semana en la que la planificación puede variar hasta último momento. La prioridad será ganar, pero el lugar que ocupe en la tabla también condicionará el camino que deberá recorrer en el Reducido.