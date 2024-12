"Colón es un club muy grande, tengo contrato y pienso cumplirlo"

"No terminé mi carrera como quería, mi anhelo era dejar a Colón en Primera"

Antonini y su deseo de continuar en Colón

Respecto a su llegada a Colón, luego de no ser tenido en cuenta en Sarmiento, Antonini contó: "La verdad es que en ese momento no sabía para donde iba a ir. Por suerte apareció el llamado de Iván (Delfino), que confió nuevamente en mí y me llevó a Colón".

En cuanto al balance personal, el zaguero expresó: "En lo personal siento que fue un año positivo, pese a que no jugué mucho. Siento que pude reinventarme como jugador en esta categoría".

"Colón es un club muy grande. La verdad es que estoy muy feliz de pertenecer al club. Tengo contrato por un año más, por lo tanto pienso cumplirlo", aseguró.

Por último dijo: "Se renovaron totalmente las expectativas, algo que suele suceder cada vez que llega un técnico nuevo. El objetivo seguirá siendo el de ascender a Primera. Personalmente intentaré estar a la altura de lo que significa un club como Colón. Si me toca jugar mucho mejor y si no aportaré mi granito de arena desde el lugar que pueda".