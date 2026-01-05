"Colón es un equipo grande del interior y es muy lindo para mí vestir esa camiseta"

Lucas Cano habló de su llegada a Colón y del paso importante que significa en su carrera ponerse la camiseta rojinegra

Lucas Cano se convertirá en refuerzo de Colón . El delantero de 30 años que viene de jugar en Táchira de Venezuela estará este martes en Santa Fe, para someterse a la revisión médica y luego firmar contrato.

Antes de sumarse al plantel sabalero, el futbolista dialogó son Sol Play 91.5 y allí expresó su satisfacción por la chance que se le presenta de vestir la camiseta rojinegra.

"Estoy con muchas ganas de arrancar este nuevo desafío ya que es algo muy lindo en mi carrera. Colotto me comentó que estaban interesados en mí y que le había gustado mi perfil. Me habló sobre el proyecto y me gustó mucho la propuesta”, dijo en el inicio.

Para luego agregar: "Para mí es algo muy lindo poder vestir esta camiseta. Cuando uno ve los partidos de Colón nota la cantidad de gente que va al estadio. Es un equipo grande del interior y uno tiene que hacer las cosas bien si quiere seguir jugando en estos tipos de equipo".

Respecto a su posición en la cancha expresó: "En Táchira hice seis goles y tuve seis asistencias en 2025. Me siento bien en la posición de 9, pero no me incomoda jugar en otro sector del ataque. Sé que llego a un equipo grande y a uno lo contratan para hacer goles. Ojalá pueda ayudar al equipo para que gane y cumpla los objetivos".