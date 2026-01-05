Uno Santa Fe | Colón | José Alonso

El regalo no resuelto de Víctor Godano a José Alonso por el caso Ignacio Lago

La falta de actualización salarial de Ignacio Lago expone una herencia dirigencial en Colón. El conflicto contractual, heredado de la gestión de Víctor Godano, obliga a la nueva comisión directiva encabezada por José Alonso a resolver una situación sensible que impacta en lo deportivo, lo económico y el futuro del club.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 19:53hs
UNO / José Busiemi

Colón atraviesa un frente interno que vuelve a poner en evidencia las cuentas pendientes de la gestión anterior. La falta de actualización salarial de Ignacio Lago, uno de los futbolistas más determinantes del plantel, se convirtió en un problema heredado que José Alonso deberá resolver con urgencia para evitar consecuencias mayores.

Una herencia dirigencial que hoy pasa factura

Cuando Colón hizo uso de la opción de compra por Ignacio Lago, el futbolista solicitó una mejora contractual lógica, acorde a su rendimiento y proyección. La dirigencia comandada entonces por Víctor Godano entendió el planteo, pero puso como condición un vínculo de mayor duración. La negociación no prosperó y el contrato quedó sellado hasta diciembre de 2026, sin actualización salarial.

El club, además, no contaba con los 350.000 dólares al contado que exigía la cláusula, por lo que se acordó un plan de pagos en cuatro cuotas, una excepción posible gracias a la buena relación entre las partes y a que para Talleres —dueño previo de los derechos— no era un tema prioritario en ese momento.

Un contrato que enciende señales de alerta

El dato que agrava el escenario es estrictamente contractual: Ignacio Lago tiene vínculo con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto implica que está a un año de quedar en condiciones de negociar libremente su futuro.

Si la situación no se resuelve, el futbolista podría llegar al 30 de junio con la posibilidad de firmar un precontrato con otro club y marcharse libre al finalizar su vínculo, un escenario que sería un golpe durísimo para Colón desde todo punto de vista.

Aquí aparece un protagonista silencioso pero clave: Talleres de Córdoba, club dueño de los derechos federativos del jugador antes de su llegada al Sabalero. Si Lago se marcha en condición de libre, el club cordobés podría activar un reclamo contra Colón, lo que sumaría un conflicto económico y legal a un escenario que ya resulta complejo para la actual comisión directiva.

El peso deportivo de Ignacio Lago

Desde lo futbolístico, el mensaje es contundente. Colón deposita buena parte de sus expectativas de regreso a Primera División en Ignacio Lago. Es el jugador distinto, el que puede romper partidos en una categoría áspera como la Primera Nacional, donde ese tipo de futbolistas escasean.

Pero para que eso ocurra, el club necesita blindarlo, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo contractual y lo emocional. De lo contrario, el riesgo es perder a su activo más valioso sin retorno alguno.

Las estadísticas respaldan su importancia. Con la camiseta rojinegra, Ignacio Lago suma 45 partidos oficiales, con 8 goles y 5 asistencias, repartidos entre las temporadas 2024 y 2025. En 2024 disputó 26 encuentros, convirtió 6 goles y dio 3 asistencias. En 2025, pese a un contexto adverso, jugó 17 partidos, con 1 gol y 2 asistencias.

