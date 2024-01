La información giró en torno a Ramón Ábila desde el mismo momento en que Colón se fue a la Primera Nacional, ya que fue uno de los pocos jugadores que decidió hablar con los medios tras las derrota ante Gimnasia en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, donde no descartó la chance de cumplir su contrato y jugar en dicha división.

Sin embargo, los dirigentes de Instituto no le dieron curso a este deseo, ya que vienen de hacer un significativo esfuerzo para sumar a Silvio Romero, quien volvió al club procedente de Fortaleza de Brasil, con lo cual no tendría los recursos económicos para sacar a Ramón Ábila de Colón.

También apareció Lanús con la intención de contratarlo, y la información que manejaba UNO Santa Fe era que estaba generando una tentadora oferta para sacarlo de Colón, cuestión que por ahora no terminó de confirmarse. Mientras que en las últimas horas Universidad de Chile habría mostrado su interés en el goleador.

Wanchope Ábila.

La Tercera de Chile, destaca: "... Se trata de Ramón Ábila, quien hace un par de temporadas completaba la agenda de Colo Colo, antes del arribo de Juan Manuel Lucero, quien se marchó hace un año a Fortaleza de Brasil. Wanchope, como es conocido el atacante de Colón de Santa Fe, fue ofrecido a la dirección deportiva de los universitarios, que no miran con malos ojos la opción de contratar al goleador de 34 años".

Y se remarcan declaraciones del presidente Víctor Godano, quien reveló: "La verdad que no tengo idea si existe un interés de Universidad de Chile, seguramente lo debería estar manejando su representante. El jugador quiere salir, ya nos lo dijo. No tiene cláusula de salida, pero estamos dispuestos a escuchar ofertas".

Asimismo, el mandamás agregó que "Ábila tiene contrato hasta 2025 con nosotros. Si el jugador se quiere ir no le cerraremos las puertas. La verdad, esto que me dice usted de Universidad de Chile me toma por sorpresa".

"Todo se podría charlar, una venta definitiva o un préstamo. El tema es que Wanchope ya tiene cierta edad y tal vez sería mejor que partiera de manera definitiva. Ya está consensuado con él que, si existe un interés, no pondremos problemas a su salida", explicó el presidente de Colón, quien ya admite que es casi imposible retener a Ramón Ábila, ante tantos interesados en contar con sus goles, y el deseo del jugador de partir.