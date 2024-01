Colón rescindió los contratos de Perlaza y Mas

En el caso del lateral izquierdo se hizo presente en el inicio de la pretemporada y estuvo trabajando hasta este viernes. Pero siempre su posición fue la de intentar buscar una salida. Si bien no está confirmado, su futuro estaría en Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo recién ascendido a Primera División.

El Club Colón agradece a Baldomero Perlaza y a Emmanuel Mas por haber sido parte de la familia Sabalera.



Durante la jornada de hoy, se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo que tenían con la institución.

Les deseamos lo mejor en lo que viene. pic.twitter.com/AsDJzKr8rP — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 5, 2024

Por su parte, el volante colombiano no retornó a Santa Fe y estuvo ausente en el arranque de la pretemporada. Y es que ya estaba hablado que no volvería a jugar con la camiseta de Colón. Su destino estaría en Alianza Lima de Perú, aunque por el momento no existe ninguna oficialización.